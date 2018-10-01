مثير..الحشيش يعالج مرض السرطان ﻿

تفاعلت دراسة طبية حديثة، مع الادعاء، القائل إن القنب الهندي ومنتجه ''الحشيش'' يعالج السرطان، واعتبرته أكثر الادعاءات في العصر الحديث جرأة.

''شوف تيفي''

تفاعلت دراسة طبية حديثة، مع الادعاء، القائل إن القنب الهندي ومنتجه ''الحشيش'' يعالج السرطان، واعتبرته أكثر الادعاءات في العصر الحديث جرأة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، يومه الأحد، فإنه من السهل العثور على شهادات مذهلة حول القنب الهندي والحشيش ومنتجاته المشتقة من الأورام أو علاج الحالات الظرفية على الإنترنت، مشيرة إلى أن الباحث في أمراض السرطان، ديفيد روبرت غرايمز، قال : ''يمكن للقنب الهندي تخفيف الغثيان والألم لمرضى السرطان، لكنه لا يمكنه علاج السرطان''.

وتابع الباحث المذكور، أنه في عام 2017، نظرت الأكاديمية الوطنية البريطانية للعلوم في أكثر من 10.000 دراسة، ووجدوا أدلة على بعض تطبيقات القنب، بما في ذلك القدرة على الألم المزمن والتقلصات المرتبطة بالتصلب المتعدد، مضيفا أن هناك أيضا أدلة جيدة على أن tetrahydrocannabinol ''تي إتش سي''، وهو العنصر الرئيسي المؤثر على النفس في القنب الهندي، يمكن أن تقلل من الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي، في الواقع.