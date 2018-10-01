فيديو مثير..دنيا باطمة تعترف بحبها لهذا ''الحرام'' ﻿

في تصريح مثير للجدل، اعترفت الفنانة دنيا باطمة، بحبها للفن، بالرغم من معرفتها بأنه ''حرام''، وخطأ، وقد يأتي يوم لتقوم بتصحيحه.

''شوف تيفي''

في تصريح مثير للجدل، اعترفت الفنانة دنيا باطمة، بحبها للفن، بالرغم من معرفتها بأنه ''حرام''، وخطأ، وقد يأتي يوم لتقوم بتصحيحه.

وأوضحت الفنانة المغربية خلال مشاركتها في مقابلة عبر قناة ''ATV'' الكويتية أن الناس يفعلون أشياء محرمة، قائلة: '' ليس فقط الفن هو الحرام، فحين تتكلم عن أخيك وتأكل لحمه فهذا أيضا حرام..الله يسامحنا، لكن أنا أحب الفن حتى لو كان غلط، وإن شاء الله في يوم من الأيام سأصلحه''.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة دنيا باطمة، دخلت مؤخرا، في نوبة بكاء بسبب، ابنة زوجها الفنانة، حلا الترك، خلال مشاركته ببرنامج مصري، بسبب الإشاعات التي أطلقها أقرب الناس إليها.