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الأمم المتحدة تضغط على المغرب من أجل إلغاء شهادة العذرية قبل الزواج

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 00:59 الأمم المتحدة تضغط على المغرب من أجل إلغاء شهادة العذرية قبل الزواج | بوليتيك
الأمم المتحدة تضغط على المغرب من أجل إلغاء شهادة العذرية قبل الزواج
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في تقرير مشترك، المغرب إلى حظر اختبار البكارة (أو ما يسمى بشهادة العذرية) بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأي سبب من الأسباب.

شوف تيفي

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في تقرير مشترك، المغرب إلى حظر اختبار البكارة (أو ما يسمى بشهادة العذرية) بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأي سبب من الأسباب.

وأكد التقرير المشترك على أن ''الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه لا يوجد أي أساس علمي أو طبي لهذا الفحص''.

كما حذر ذات التقرير من أن ''فحص غشاء البكارة وإدخال الأصبعين في المهبل، حيث أن اختبار العذرية انتهاك لحقوق الإنسان للفتيات والنساء، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات''.

وكشف ذات التقرير على أنه ''لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل، حيث أن ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية أو إن كن نشيطات جنسيا أم لا''.

كما أكد المعنيون بـ''القضاء على فحص العذرية''، على أنه ''من غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية، ومن هنا ندعو جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في الدول التي تمارس مثل هذه العادة''.

وجاء هذا التقرير ليؤكد على ضرورة حظر مثل هذه الفحوصات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل.

جدير بالذكر أن ''الجمعية المغربية للعلوم الجنسية''، تعتزم تقديم مشروع قانون إلى وزارة الصحة، من أجل عرضه على البرلمان، يقضي بإلغاء شهادة العذرية واعتمادها فقط في حالات الطب الشرعي وقضايا الاغتصاب الجنسية.

 

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