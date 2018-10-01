 العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين | مجتمع

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة

المعتقلون الإسلاميون يحرجون إخوانهم في الحكومة ويحملون العثماني مسؤولية وفاة أسامة الغراس | بوليتيك

المعتقلون الإسلاميون يحرجون إخوانهم في الحكومة ويحملون العثماني مسؤولية وفاة أسامة الغراس

عناصر الدرك الملكي تتمكن من تفكيك شبكة للهجرة السرية بمنطقة رأس الماء | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تتمكن من تفكيك شبكة للهجرة السرية بمنطقة رأس الماء

المغرب 11 عربيا و135 عالميا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018 | صحافة

المغرب 11 عربيا و135 عالميا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل | دولي

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل

فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور | مجتمع

فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 00:39 العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي
العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

شوف تيفي:

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي أجرى يومه الأحد، اتصالا هاتفيا بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.

وأضاف المصدر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي.

وقد أعرب صلاح خاشقجي عن عظيم شكره للعاهل السعودي وولي العهد على مواساتهما في الفقيد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العاهل السعودية ولي العهد أسرة جمال خاشقجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل | دولي

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل

الجامعة العربية وهـذه الدول يؤيدون إجراءات المملكة السعودية في قضية خاشقجي | دولي

الجامعة العربية وهـذه الدول يؤيدون إجراءات المملكة السعودية في قضية خاشقجي

عاجل.. أردوغان سيكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن مقتل خاشقجي | دولي

عاجل.. أردوغان سيكشف عن ''الحقيقة الكاملة'' بشأن مقتل خاشقجي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الودادي الشاكي يفجرها ويكشف أسرار فريق الوداد وعلاقته بالناصيري | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

الودادي الشاكي يفجرها ويكشف أسرار فريق الوداد وعلاقته بالناصيري

خبر اليوم: خروج سائقي الشاحنات للاحتجاج بسبب الزيادة في ثمن الكازوال وتشديد المراقبة الزجرية | خبر اليوم

خبر اليوم: خروج سائقي الشاحنات للاحتجاج بسبب الزيادة في ثمن الكازوال وتشديد المراقبة الزجرية

من قلب مقبرة الرحمة..هكذا قدم الزيات وفتحي جمال وحنات التعازي لدحنان بعد وفاة زوجته | خارج البلاطو

من قلب مقبرة الرحمة..هكذا قدم الزيات وفتحي جمال وحنات التعازي لدحنان بعد وفاة زوجته

الودادي الشاكي بعد إصابته بكسر:40 عام وأنا خدام فتيران الوداد وفي الأخير عطاني الناصيري تك تك | خارج البلاطو

الودادي الشاكي بعد إصابته بكسر:''40 عام وأنا خدام فتيران الوداد وفي الأخير عطاني الناصيري ''تك تك ''

﻿

آخر المستجدات

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي
منذ 10 دقائق

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين | مجتمع

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.