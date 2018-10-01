العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي ﻿

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي أجرى يومه الأحد، اتصالا هاتفيا بابن الفقيد صلاح جمال خاشقجي.

وأضاف المصدر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي.

وقد أعرب صلاح خاشقجي عن عظيم شكره للعاهل السعودي وولي العهد على مواساتهما في الفقيد.