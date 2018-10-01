وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين ﻿

كشفت وزارة التربية الوطنية يومه الأحد، عن الجدولة الزمنية لحملة التوظيف بالتعاقد الجديدة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

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كشفت وزارة التربية الوطنية يومه الأحد، عن الجدولة الزمنية لحملة التوظيف بالتعاقد الجديدة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد خصصت وزارة التربية الوطنية هذه السنة، وفق ما ذكرته مذكرة لها اليوم الأحد، 15 ألف منصبا سيتم توزيعها على الأكاديميات حسب الخصاص في الأساتذة، الذي تعاني منه، كما ستكون حصة الأسد من نصيب التعليم الابتدائي لتواجد ما يقارب 4 ملايين تلميذ مغربي في هذا السلك.

وسيتم الشروع في التسجيل الإلكتروني للراغبين في اجتياز المباراة ابتداء من 8 نونبر المقبل على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات هو 7 دجنبر.



هذا وقد تم تحديد يوم 12 دجنبر موعدا لإجراء الاختبارات الكتابية، فيما سيجتاز الناجحون فيه الاختبارات الشفوية في 28 من نفس الشهر، وبعدها بـ 3 أيام سيتم الكشف عن لائحة المقبولين في التوظيف والذين سيلتحقون بمراكز التكوين في الثاني من يناير 2019.