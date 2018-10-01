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عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 00:19 عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي
عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى
بعد غياب لأكثر من أسبوعين منذ بدء أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والاعتراف لاحقا بقتله.

شوف تيفي:

بعد غياب لأكثر من أسبوعين منذ بدء أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والاعتراف لاحقا بقتله.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن ولي العهد محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حدث مع خاشقجي.

وكشف ''الجبير'' في مقابلة مع قناة ''فوكس نيوز'' الأمريكية :''إن لا أحد في القيادة بمن فيهم محمد بن سلمان لم يكن يعلم بما حدث لخاشقجي''.

ووصف وزير الخارجية السعودي، قتل خاشقجي بأنه ''خطأ كبير وفادح'' وتابع ''نقدم التعازي لعائلته ونتعهد بمحاسبة المسؤولين''.

ونفى الجبير وفي تصريح لموقع ''عربي 21'' اليوم الأحد، معرفتهم بـ''وجود تسجيلات لما جرى في القنصلية'' وقال إنه لا يعتقد أن الأشخاص الـ 15 وهم فريق الاغتيال ''كانوا داخل القنصلية وقت وقوع الجريمة'' وفق وصفه.

وبشأن غضب أعضاء الكونغرس الأمريكيين ومطالبتهم بإزاحة ابن سلمان قال الجبير: ''السعودية هي من تقرر من يقودها وتصريحات مشرعي أمريكا عاطفية''.

 

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شوف تيفي المغرب الجبير قتل السعودية جمال خاشقجي ابن سلمان

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