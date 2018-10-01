 لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين ﻿
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لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 00:09 لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين | مجتمع
لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين
نقل شاب عشريني في حالة جد حرجة زوال اليوم الأحد نحو المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت، وذلك إثر إصابته بلذغة أفعى سامة بمنطقة تهالة دائرة تافراوت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

نقل شاب عشريني في حالة جد حرجة زوال اليوم الأحد نحو المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت، وذلك إثر إصابته بلذغة أفعى سامة بمنطقة تهالة دائرة تافراوت.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالشاب الذي تعرض للدغة أفعى سامة، يبلغ من العمر 26 سنة، وكان يجلس بالقرب من منزله الملئ ببعض الأحراش والأعشاب ولم ينتبه لأفعى سامة كانت تختبئ بين مجموعة من النباتات حتى لذغته متسببة له في جروح خطيرة نقل على إثرها للمركز الصحي بمدينة تافراوت، وبعد إطلاع الطاقم الطبي عليه تقرر توجهيه نحو المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت، نظرا لحالته الحرجة.

يشار إلى أن المناطق الجبلية المتاخمة لمدينة تافراوت واشتوكة أيت بها تشهد انتشارا واسعا للزواحف والحشرات السامة من أفاعي وعقارب تهدد حياة ساكنة هذه المناطق، الشيء الذي بات معه دق ناقوس الخطر بضرورة توفير الأمصال المضادة للسموم بالمراكز الصحية التي تفتقر لأبسط الحاجيات الإستشفائية في حالة إصابة أحد المواطنين بلذغة من هاته الزواحف، إذ يضطر للتنقل لأكادير أو لمدينة تيزنيت لطلب العلاج، وهو ما يعصف بحياة الكثير من المصابين في الطريق، نتيجة بعد المسافة بينهم وبين هاته المستشفيات المتوفرة على الأمصال.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا المستعجلات

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