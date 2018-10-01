المعتقلون الإسلاميون يحرجون إخوانهم في الحكومة ويحملون العثماني مسؤولية وفاة أسامة الغراس ﻿

حملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، مسؤولية وفاة المعتقل الإسلامي أسامة الغراس، داخل زنزانته بسجن تيفلت 2، لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المكلف بحقوق الإنسان والمجلس

شوف تيفي:

حملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، مسؤولية وفاة المعتقل الإسلامي أسامة الغراس، داخل زنزانته بسجن تيفلت 2، لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المكلف بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون.

واستنكرت اللجنة في بلاغ لها يوم أمس السبت، اطلعت ''شوف تيفي'' عليه ، الإجراءات التعسفية التي تم تطبيقها على المعتقلين الإسلاميين تحت مسمى مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي مع ما يصاحبها من تراجعات حقوقية، حسب قولها.

ودعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الجهات الوصية على قطاع السجون، وخاصة ملف المعتقلين الإسلاميين، إلى التدخل العاجل لوقف ''هذه المجزرة الحقوقية'' التي تدفع بالسجناء إلى ما لا يُحمد عقباه.

وكانت إدارة السجن المحلي “تيفلت2” قد أعلنت في بلاغ لها، أن السجين أسامة الغراس، الذي كان معتقلا على ذمة الاعتقال الاحتياطي في إطار قضايا التطرف والإرهاب، قد أقدم على الانتحار شنقا داخل زنزانته، صباح يوم الخميس 18 أكتوبر، باستعمال ملابسه الداخلية وسُلم الصعود إلى الأسِرّة.