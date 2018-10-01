المغرب 11 عربيا و135 عالميا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018 ﻿

احتل المغرب المركز 11 عربيا و 135 عالميا، في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018، استنادا لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي اشتغل في تصنيفه على 180 دولة في العالم، بينهم 22 دولة عربية.

شوف تيفي

احتل المغرب المركز 11 عربيا و 135 عالميا، في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018، استنادا لمنظمة مراسلون بلا حدود، والذي اشتغل في تصنيفه على 180 دولة في العالم، بينهم 22 دولة عربية.

وقد حصد المغرب 43.13 نقطة من 100، وتأخرت في ترتيبها مرتبتين عن تصنيف عام 2017، وقد تصدرت صحافة النرويج الترتيب للعام الحالي، فيما جاءت جزر القمر في المركز الأول عربيًّا، بحلولها في المركز رقم 49 عالميًّا.

واعتمدت المنظمة على 7 معايير أساسية لتصنيف حرية الصحافة:

1- تعددية الإعلام، وتنوعه ومدى تمثيله للمجتمع.

2- استقلالية الإعلام، ومدى ابتعاده عن التأثير، سواء كان مصدر التأثير الحكومة أو المال وخلافه.

3- بيئة العمل الإعلامي، والرقابة الذاتية.

4-الإطار القانوني للأنشطة الإعلامية والمعلوماتية.

5- قياس الشفافية في المؤسسات، والإجراءات التي تؤثر على إنتاج الأخبار والمعلومات.

6- جودة البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأخبار والمعلومات.

7-الانتهاكات والعنف ضد الصحافيين.