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الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل | دولي

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل

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الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 23:32 الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل | دولي
الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل
دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، إلى الشروع على نحو عاجل بتحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

شوف تيفي:

دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، إلى الشروع على نحو عاجل بتحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

وقال تيجاني، يزم أمس السبت في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، إثر تأكيد السعودية مقتل الصحافي: ''ينبغي الشروع بشكل عاجل في إجراء تحقيق دولي دقيق لفحص الأدلة وتوضيح الملابسات المتعلقة بوفاة جمال خاشقجي''.

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، كريستيان برغر، بإجراء ''تحقيق جنائي شامل'' بمقتل خاشقجي. وقال برغر، في تصريح صحفي أدلى به أمس السبت خلال زيارة له إلى منطقة أفس الأثرية بولاية إزمير غربي تركيا: ''كما أسلفت المفوضة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، نطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل في الواقعة''.

 

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شوف تيفي المغرب الاتحاد الأوروبي مقتل جمال خاشقجي إجراء تحقيق جنائي

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