 فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين | مجتمع

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة

المعتقلون الإسلاميون يحرجون إخوانهم في الحكومة ويحملون العثماني مسؤولية وفاة أسامة الغراس | بوليتيك

المعتقلون الإسلاميون يحرجون إخوانهم في الحكومة ويحملون العثماني مسؤولية وفاة أسامة الغراس

عناصر الدرك الملكي تتمكن من تفكيك شبكة للهجرة السرية بمنطقة رأس الماء | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تتمكن من تفكيك شبكة للهجرة السرية بمنطقة رأس الماء

المغرب 11 عربيا و135 عالميا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018 | صحافة

المغرب 11 عربيا و135 عالميا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2018

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل | دولي

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط مقتل جمال خاشقجي ويطالب بإجراء تحقيق جنائي شامل

فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور | مجتمع

فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 23:15 فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور | مجتمع
فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور
تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو جنسي بشع، يُظهر شابا وهو يغتصب فتاة بوحشية في غابة، بينما يقوم صديقه بتوثيق الواقعة بهاتفه.

شوف تيفي:

تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو جنسي بشع، يُظهر شابا وهو يغتصب فتاة بوحشية في غابة، بينما يقوم صديقه بتوثيق الواقعة بهاتفه.

ورغم توسلات الفتاة (باكية) التي تم تجريدها من ملابسها، إلا أن المعنيان بالأمر أصرا على ممارسة الجنس معها والتلمس بأعضائها الجنسية الحساسة.

وهدد الشابان الفتاة التي كانت مستلقية على ظهرها وهي تبكي من شدة الخوف، بتعنيفها إذا لم ترضخ لشهواتهما ونزواتهما الحيوانية، وطالبها بمنحهمها مبلغ 200 درهم إن هي أرادتهما أن يتوقفا.

ولم يكترث الشابان لبكاء الفتاة حيث واصلا فعلهما الإجرامي، عبر تجريدها من كامل ملابسها، والإصرار على ممارسة الجنس عليها من الفرج.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فيديو صادم شاب اغتصاب فتاة وحشية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين | مجتمع

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين

عناصر الدرك الملكي تتمكن من تفكيك شبكة للهجرة السرية بمنطقة رأس الماء | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تتمكن من تفكيك شبكة للهجرة السرية بمنطقة رأس الماء

المصالح الأمنية تتمكن من إيقاف 25 متربصا بالملك محمد السادس أثناء تواجده بمدينة مراكش | مجتمع

المصالح الأمنية تتمكن من إيقاف 25 متربصا بالملك محمد السادس أثناء تواجده بمدينة مراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الودادي الشاكي يفجرها ويكشف أسرار فريق الوداد وعلاقته بالناصيري | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

الودادي الشاكي يفجرها ويكشف أسرار فريق الوداد وعلاقته بالناصيري

خبر اليوم: خروج سائقي الشاحنات للاحتجاج بسبب الزيادة في ثمن الكازوال وتشديد المراقبة الزجرية | خبر اليوم

خبر اليوم: خروج سائقي الشاحنات للاحتجاج بسبب الزيادة في ثمن الكازوال وتشديد المراقبة الزجرية

من قلب مقبرة الرحمة..هكذا قدم الزيات وفتحي جمال وحنات التعازي لدحنان بعد وفاة زوجته | خارج البلاطو

من قلب مقبرة الرحمة..هكذا قدم الزيات وفتحي جمال وحنات التعازي لدحنان بعد وفاة زوجته

الودادي الشاكي بعد إصابته بكسر:40 عام وأنا خدام فتيران الوداد وفي الأخير عطاني الناصيري تك تك | خارج البلاطو

الودادي الشاكي بعد إصابته بكسر:''40 عام وأنا خدام فتيران الوداد وفي الأخير عطاني الناصيري ''تك تك ''

﻿

آخر المستجدات

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي | دولي
منذ 12 دقيقة

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان أسرة جمال خاشقجي

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين | مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعلن عن مباريات الأساتذة المتعاقدين

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى | دولي

عادل الجبير: قتل خاشقجي خطأ فادح وكبير.. وابن سلمان لم يكن يعلم بما جرى

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة المصابين | مجتمع

لذغة أفعى سامة ترسل شابا عشرينيا بتافراوت في حالة حرجة للمستعجلات وغياب الأمصال يهدد حياة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.