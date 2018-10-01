فيديو صادم لشاب يغتصب فتاة بوحشية يطالبها بـ200 درهم للعفو عنها.. والآخر يصور ﻿

تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو جنسي بشع، يُظهر شابا وهو يغتصب فتاة بوحشية في غابة، بينما يقوم صديقه بتوثيق الواقعة بهاتفه.

شوف تيفي:

تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو جنسي بشع، يُظهر شابا وهو يغتصب فتاة بوحشية في غابة، بينما يقوم صديقه بتوثيق الواقعة بهاتفه.

ورغم توسلات الفتاة (باكية) التي تم تجريدها من ملابسها، إلا أن المعنيان بالأمر أصرا على ممارسة الجنس معها والتلمس بأعضائها الجنسية الحساسة.

وهدد الشابان الفتاة التي كانت مستلقية على ظهرها وهي تبكي من شدة الخوف، بتعنيفها إذا لم ترضخ لشهواتهما ونزواتهما الحيوانية، وطالبها بمنحهمها مبلغ 200 درهم إن هي أرادتهما أن يتوقفا.

ولم يكترث الشابان لبكاء الفتاة حيث واصلا فعلهما الإجرامي، عبر تجريدها من كامل ملابسها، والإصرار على ممارسة الجنس عليها من الفرج.