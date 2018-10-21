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بعد منار..بطلة مسلسل سامحيني « فريدة » تحل بالمغرب لهذا السبب

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 22:53 بعد منار..بطلة مسلسل سامحيني « فريدة » تحل بالمغرب لهذا السبب | ثقافة و فنون
بعد منار..بطلة مسلسل سامحيني « فريدة » تحل بالمغرب لهذا السبب
حلّت عشية يومه الأحد شيماء كوركماز والمعروفة باسم « فريدة » في المسلسل التركي الشهير سامحيني بالمغرب قادمة من تركيا.

شوف تيفي

 

حلّت عشية يومه الأحد شيماء كوركماز والمعروفة باسم « فريدة » في المسلسل التركي الشهير سامحيني بالمغرب قادمة من تركيا.

ونشرت شيماء كوركماز عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام صور حلولها بالمغرب معبرة عن سعادتها.

هذا وحلّت فريدة للمرة الأولى بالمغرب من أجل تكريمها بالمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة.

ومعلوم أن شيماء كوركماز اكتسبت شهرة واسعة بفضل تأديتها لدور فريدة في مسلسل سامحيني الذي يبث عبر القناة الثانية منذ أزيد من أربع سنوات.

تجدر الإشارة، إلى أن أبطال مسلسل سامحيني ويتعلق الأمر بمحمود ومنار سبق لهما وأن حلا بالمغرب في أكثر من مناسبة حيث شاركا في مجموعة من الأعمال.

 

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شوف تيفي مجتمع سامحيني ثقافة وفنون فريدة

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