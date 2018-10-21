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جريمة قتل بشعة ضحيتها شاب عشريني بمنطقة درب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 22:34 جريمة قتل بشعة ضحيتها شاب عشريني بمنطقة درب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
جريمة قتل بشعة ضحيتها شاب عشريني بمنطقة درب السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء
اهتزت منطقة درب السلطان الفداء، بسبب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره.

شوف تيفي:

اهتزت منطقة درب السلطان الفداء، بسبب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره.

وأوضح مصدر لـ"شوف تيفي" أن الجريمة وقعت مساء يومه الأحد، بالضبط في درب الفقراء، من طرف الجاني الملقب بـ"فيسة" وهو من ذوي السوابق العدلية.

كما أكد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية بدرب السلطان الفداء ممثلة في فرقة الدراجين تدخلوا فور علمهم بخبر الجريمة، وتمكنوا من إيقاف الجاني مباشرة، مع حجز أداة الجريمة (سلاح أبيض).

كما أشار مصدرنا أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي الحسن (بوافي)، في انتظار نتائج التشريح الطبي، وتمت إحالة الجاني على مصلحة الشرطة القضائية بدرب السلطان الفداء.



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شوف تيفي المغرب جريمة قتل بشعة ضحية شاب منطقة درب السلطان الفداء الدار البيضاء

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