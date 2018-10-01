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المصالح الأمنية تتمكن من إيقاف 25 متربصا بالملك محمد السادس أثناء تواجده بمدينة مراكش

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 21:51 المصالح الأمنية تتمكن من إيقاف 25 متربصا بالملك محمد السادس أثناء تواجده بمدينة مراكش | مجتمع
المصالح الأمنية تتمكن من إيقاف 25 متربصا بالملك محمد السادس أثناء تواجده بمدينة مراكش
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، تزامنا مع تواجد الملك محمد السادس، بالمدينة الحمراء، من توقيف حوالي 25 شخصا كانوا يتربصون بالملك.

شوف تيفي:

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، تزامنا مع تواجد الملك محمد السادس، بالمدينة الحمراء، من توقيف حوالي 25 شخصا كانوا يتربصون بالملك.

وكشفت يومية المساء، في عددها غدا الاثنين، أن المصالح الأمنية شددت حراستها على نقاط تواجد الملك، حيث انتدبت فرقا أمنيا أوكلت لها مهمة التحقيق مع 25 شخصا، الذين جرى توقيفهم، بعد أن تعقّبت السلطات الأمنية تحركاتهم.

وأوضحت اليومية، أن المشتبه بهم اندسوا بين حشود المواطنين الذين كانوا يرغبون في تحية الملك، على طول شارع محمد الخامس وبمحيط مسجد الكتبية، حيث كانوا يتحيّنون الفرصة لتسليمه رسائل وبطاقات.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المصالح الأمنية إيقاف متربص الملك محمد السادس مدينة مراكش

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