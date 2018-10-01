المملكة المغربية ضيف شرف الدورة الثالثة والستين لمعرض بلغراد الدولي للكتاب ﻿

بدعوة كريمة من جمهورية صربيا، حلت المملكة المغربية، يومه الأحد 21 أكتوبر 2018، ضيف شرف الدورة الثالثة والستين لمعرض بلغراد الدولي للكتاب، بحضور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.

شوف تيفي

بدعوة كريمة من جمهورية صربيا، حلت المملكة المغربية، يومه الأحد 21 أكتوبر 2018، ضيف شرف الدورة الثالثة والستين لمعرض بلغراد الدولي للكتاب، بحضور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.

وبمناسبة افتتاح فعاليات المعرض، أوضح الوزير أن مشاركة المغرب في هذه التظاهرة الكبرى تؤكد الرغبة الأكيدة للمملكة في تطوير وتعزيز روابط الصداقة والعلاقات الثقافية بين البلدين، كما عبر عن افتخاره باختيار المغرب كأول دولة عربية تحظى بالمشاركة كضيف شرف معرض بلغراد الدولي.

وفي نفس السياق، أبرز الوزير، أن وزارة الثقافة والاتصال تحرص، من خلال هذا الحدث الثقافي، على التعريف بثراء وتنوع الثقافة المغربية ذات المكونات العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، والروافد الأندلسية والعبرية والمتوسطية، وكذا التواصل حول حضارة المغرب وقيمه الأصيلة كبلد للحوار والتسامح والإبداع.

وجدير بالذكر، أن المشاركة المغربية ستشهد تنظيم عدة لقاءات فكرية وثقافية تبرز الإنتاج الأدبي والفكري في المملكة، وموائد مستديرة مع المؤلفين والكتاب المغاربة ولقاءات مباشرة مع الجمهور، وكذلك أمسيات شعرية ولقاءات بين الناشرين ومهنيي الكتاب والتأليف.

وللإشارة، فإن المشاركة المغربية تمت في إطار شراكة بين وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبتنسيق مع سفارة المغرب بصربيا.





