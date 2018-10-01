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بالفيديو: الملك محمد السادس يغادر مدينة آيت أورير بعد ممارسة هواية القنص بمحمية ''إدروكة''

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 19:55 بالفيديو: الملك محمد السادس يغادر مدينة آيت أورير بعد ممارسة هواية القنص بمحمية إدروكة | مجتمع
بالفيديو: الملك محمد السادس يغادر مدينة آيت أورير بعد ممارسة هواية القنص بمحمية ''إدروكة''
غادر الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مدينة آيت أورير بإقليم الحوز، حيث حل بمحمية ''إدروكة'' الواقعة بين جماعتي تيدلي مسفيوة و التوامة بإقليم الحوز، من أجل ممارسة

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

 

غادر الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مدينة آيت أورير بإقليم الحوز، حيث حل بمحمية ''إدروكة'' الواقعة بين جماعتي تيدلي مسفيوة و التوامة بإقليم الحوز، من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص بعد تأمين الزيارة الملكية لهاته المنطقة من طرف السلطات الإقليمية.

وعرفت المنطقة خلال قدوم الملك محمد السادس بمدينة مراكش، استعدادات مكثفة و غير مسبوقة تحسبا للزيارة الملكية، وأوضحت ذات المصادر، والتي من المتوقع أن يقوم بزيارتها لتدشين مجموعة من المشاريع التنموية، خصوصا الجماعة الحضرية تحناوت والجماعة القروية مولاي إبراهيم و التي ستشهد تدشين المركز الصحي متعدد التخصصات، على أن يختم زيارته للإقليم بالجماعة القروية تيديلي مسفيوة لإطلاق أشغال مشروع السد الذي سيقام بمنطقة آيت زياد.

 

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شوف تيفي المغرب الحوز آيت أورير الملك محمد السادس ممارسة هواية القنص

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