بالفيديو: الملك محمد السادس يغادر مدينة آيت أورير بعد ممارسة هواية القنص بمحمية ''إدروكة'' ﻿

غادر الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مدينة آيت أورير بإقليم الحوز، حيث حل بمحمية ''إدروكة'' الواقعة بين جماعتي تيدلي مسفيوة و التوامة بإقليم الحوز، من أجل ممارسة

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

غادر الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مدينة آيت أورير بإقليم الحوز، حيث حل بمحمية ''إدروكة'' الواقعة بين جماعتي تيدلي مسفيوة و التوامة بإقليم الحوز، من أجل ممارسة هوايته المفضلة القنص بعد تأمين الزيارة الملكية لهاته المنطقة من طرف السلطات الإقليمية.

وعرفت المنطقة خلال قدوم الملك محمد السادس بمدينة مراكش، استعدادات مكثفة و غير مسبوقة تحسبا للزيارة الملكية، وأوضحت ذات المصادر، والتي من المتوقع أن يقوم بزيارتها لتدشين مجموعة من المشاريع التنموية، خصوصا الجماعة الحضرية تحناوت والجماعة القروية مولاي إبراهيم و التي ستشهد تدشين المركز الصحي متعدد التخصصات، على أن يختم زيارته للإقليم بالجماعة القروية تيديلي مسفيوة لإطلاق أشغال مشروع السد الذي سيقام بمنطقة آيت زياد.