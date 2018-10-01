عاجل.. مرة أخرى: مقتل شابة مغربية في ظروف غامضة بتركيا+فيديو ﻿

لقيت شابة مغربية في عقدها الثاني، مصرعها، يومه الأحد، في ظروف غامضة، عقب سقوطها من الطابق السادس لعمارة، توجد بشارع باير بمنطقة ''فيروكوي'' بمدينة إسطنبول التركية.

شوف تيفي"

لقيت شابة مغربية في عقدها الثاني، مصرعها، يومه الأحد، في ظروف غامضة، عقب سقوطها من الطابق السادس لعمارة، توجد بشارع باير بمنطقة "فيروكوي" بمدينة إسطنبول التركية.

وأوضح موقع "sondakika" التركي قبل قليل، أن الأمر يتعلق بالشابة المغربية المسماة "أميمة" والبالغة من العمر قيد حياتها 20 سنة، سقطت من ارتفاع شاهق في ظروف غامضة ولقيت مصرعها على الفور.

وأكد الموقع التركي المذكور أن الشرطة وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمكان الحادث، وعاينت جثة الشابة المغربية، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة، في حين تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن مغربيتين، سقطتنا مؤخرا، ضحيتا جرائم قتل بشعة بتركيا، بينهما شابة تنحدر من مدينة مكناس.