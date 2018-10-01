استئنافية سـلا تنظـر في قضية تورط 6 أشخاص في عملية قتل والضحية يلتمس إنصاف القضاء ﻿

سـتنظر محكمة الاستئناف بمدينة سلا، يوم الثلاثاء المقبل ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب، حيث أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ، مما جعل حياته تتحول إلى جحيم، عقب

شوف تيفي

سـتنظر محكمة الاستئناف بمدينة سلا، يوم الثلاثاء المقبل ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب، حيث أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ، مما جعل حياته تتحول إلى جحيم، عقب إصابته بعاهة مستديمة، جعلته عاجزا عن الحركة.

وفي هــذا الصدد ، أكد الضحية "زكرياء الحمري" البالغ من العمر 38 سنة، في اتصال له بـ"شوف تيفي" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، وزعت 70 سنة، في حق 6 متورطين في الاعتداء عليه وغرامة مالية قيمتها عشرين مليون، بينما تمت متابعة شخص واحد في حالة سراح، غادر أرض الوطن في اتجاه دولة قطر.

وأبرز زكــرياء الحمري لــ"شوف تيفي: أن المثير في ملفه هو تأخر الحسم في الاستئناف بالرغم من جاهزية الملف، داعيا العدالة إلى إنصافه وحمايته من المتورطين في الاعتداء عليه، بسبب محاولاتهم المتكررة لإرغامه على التنازل من خلال منحه مبلغ 50 مليون سنتيم ومنزل، وهو مــا يرفضه .

وشدد ذات المتحدث لــ"شوف تيفي" على أنه تفاجأ باعتقاله واتهامه بالارتباط بعصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ووضعه بسجن العرجات لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يحصل على البراءة، مؤكدا أن أفراد الأسرة حرضوا تاجر مخدرات على التسبب في سجنه، حتى يتنازل لهم، مشيرا أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية على مستوى الرأس، وصلت قيمتها لأكثر من 30 مليون، مشددا على أن حياته تحولت إلى جحيم نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، حيث داهمه شخص خلال الأسابيع الأخيرة وحاول الدخول معه في شجار بالعنف ليدخل رجال الأمن على الخط وتحرر محاضر في القضية قبل انعقاد الجلسة المقبلة أو التسبب له في السجن بأي طريقة، على حد قوله.

و تعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى ما قبل ثلاث سنوات، حيث تفاجأ الضحية برب أسرة وأبنائه الخمسة، يحاصرون بحي تابريكت بسلا، بسبب نزاع حول "دين"، ليقوموا بالاعتداء عليه بطريقة بشعة، من خلال توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء في مناطق مختلفة من جسده، وخاصة على مستوى الرأس والقدمين.

ومن المنتظر أن يقول القضاء كلمته خلال الجلسة المقبلة بعد طول الجلسات وتمديد المسافة بين الجلسة والأخرى وهو الشيء الذي لم يـرق ضحية هذا الملف ، الذي عبر عن أسفه لبطء القضية في استئنافية سلا بدون أسباب قانونية في الوقت الذي ينتظر إنزال أقصى العقوبات على الجناة وإصدار مذكرة بحث دولية على أحد المشتبه بهم المتواجد بدولة قطر والذي حاول بدوره التفاوض معه عبر أصدقائه بأموال باهضة مهددا باللجوء إلى استعمال المال لبرح الملف حتى أمام القضاء.





