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الجامعة العربية وهـذه الدول يؤيدون إجراءات المملكة السعودية في قضية خاشقجي

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 18:44 الجامعة العربية وهـذه الدول يؤيدون إجراءات المملكة السعودية في قضية خاشقجي | دولي
الجامعة العربية وهـذه الدول يؤيدون إجراءات المملكة السعودية في قضية خاشقجي
في تطــور مثير، شهدت الخطوات التي اتخذتها السعودية حول قضية السعودي جمال خاشقجي ترحيباً دولياً واسعاً.

شوف تيفي

 

في تطــور مثير، شهدت الخطوات التي اتخذتها السعودية حول قضية السعودي جمال خاشقجي ترحيباً دولياً واسعاً.

وجاءت أبرز تلك المواقف في تغريدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عبر حساب البعثة الأمريكية بالسعودية مشيدة بالتقدم الذي أحرزته الرياض حتى الآن في هذه القضية والإجراءات التي تم اتخاذها بحق المشتبه بهم.

كما رحب وزير المالية الفرنسي بالتقدم الذي أحرزته الرياض في قضية خاشقجي لكنه حض المملكة على أن تواصل إجراء تحقيق مستفيض وشفاف حتى النهاية، أما الجامعة العربية فأشادت بدور السعودية لاستجلاء الحقيقة في قضية خاشقجي وأكدت رفضها لتسييس القضية.

من جهتها، الكويت بدورها أيضا رحبت بقرارات العاهل السعودي فيما يتعلق بهذه القضية، والإمارات العربية المتحدة أشادت بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي.

وكذلك مصر التي ثمنت قرارات الرياض الحاسمة والشجاعة في القضية، والبحرين بدورها أعلنت أن السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، أما فلسطين فأشادت بقرارات الملك سلمان في تأكيد وإرساء العدل والإنصاف، كذلك الأردن أكد الوقوف إلى جانب السعودية في الخطوات التي اتخذتها حتى الآن في قضية خاشقجي.

فيما سلطنة عمان رحبت بما اتخذته السعودية من إجراءات شفافة في القضية وشددت على ضرورة إفساح المجال لمسار العدالة كي تأخذ مجراها.

 

 

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