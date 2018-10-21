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بالصور.. الفنان يوسف بوروش لحبيبته النصابة

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 17:38 بالصور.. الفنان يوسف بوروش لحبيبته النصابة | ثقافة و فنون
بالصور.. الفنان يوسف بوروش لحبيبته النصابة
من المنتظر أن يطرح الفنان المغربي يوسف القاسمي أغنيته الجديدة على شكل فيديو كليب بعنوان « النصابة » الأسبوع المقبل.

شوف تيفي ماريا جعدود

 

من المنتظر أن يطرح الفنان المغربي يوسف القاسمي أغنيته الجديدة على شكل فيديو كليب بعنوان « النصابة » الأسبوع المقبل.

وتعامل يوسف القاسمي المعروف حاليا باسم يوسف بوروش مع مجموعة من الأسماء من بينهم مصطفى جورج في الكلمات والألحان وسعيد ديلاي في التوزيع ويونيون سطار في الماستورينغ.

وكان الجمهور المغربي قد تعرف على الفنان يوسف القاسمي في بداياته من خلال كليباته المغربية-الخليجية إلا أنه فضل التوقف مؤقتا عن الغناء ليُقرر بعدها العودة إلى الساحة الفنية.

للإشارة فإن الأعمال الفنية ليوسف القاسمي لاقت إعجابا كبيرا من قِبل الجماهير العربية وذلك بأدائه لأغاني شعبية وتصوير الفيديو كليبات بطريقة كوميدية كـ « عاشوراء، تعال أشبعك » وغيرها.

 

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شوف تيفي مغني خليجي تعال أشبعك حب شعبية كوميدية.

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