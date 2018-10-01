حالة إنسانية تؤلم المغاربة..شاب يعاني من سرطان الجلد ونشطاء يطلقون حملة تضامنية ﻿

قرر آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، إطلاق حملة تضامنية، تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لشاب ينحدر من مدينة تمارة، يعاني من مرض سرطان الجلد.

"شوف تيفي"

قرر آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، إطلاق حملة تضامنية، تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لشاب ينحدر من مدينة تمارة، يعاني من مرض سرطان الجلد.

وأوضح النشطاء في تفاعلهم مع فيديو صور هذا الشاب، أن هذا الأخير يحتاج للمساعدة، وعلى المحسنين التدخل، بالإضافة إلى تدخل قناة "شوف تيفي" حتى تصل حالة هذا الشاب إلى أصحاب القلوب الرحيمة.

وتعاطف آلاف المغاربة النشطاء بمختلف المجموعات الفيسبوكية مع حالة الشاب، حيث طالب الجميع بضرورة تلاحم الجهود من أجل تمكين "أمين" من العلاج حتى يعود لحالته الطبيعية.





https://www.facebook.com/amin.hantiti/videos/433119157216777/