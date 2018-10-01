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القصة الكاملة لرمي عشرينية من الطابق الرابع بإقامة بمدينة مراكش

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 16:55 القصة الكاملة لرمي عشرينية من الطابق الرابع بإقامة بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
القصة الكاملة لرمي عشرينية من الطابق الرابع بإقامة بمدينة مراكش
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابع لولاية أمن مراكش، صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، أفضت إلى كون العلاقة التي تربط الشاب البالغ من العمر

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي"، أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابع لولاية أمن مراكش، صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، أفضت إلى كون العلاقة التي تربط الشاب البالغ من العمر 32 سنة بعشيقته البالغة من العمر 26 سنة، لا تتعدى سوى (علاقة) غرامية كانت من المفترض أن تتطور لعقد قران بينهما.
وأفادت المصادر نفسها، أن الهالكة قضت ليلة كاملة ليلة أمس السبت رفقة عشيقها، بشقة معدة للكراء، قبل أن تتحول الحميمية بينهما لنقاش حاد و شجار و خصومة حول تحديد تاريخ عقد القران بين الطرفين، انتهى بسقوط الفتاة من نافذة الشقة بعد أن هددت الأخير بالانتحار، قبل أن تفقد توازنها و ترتمي في الأرض مدرجة في دمائها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.
وسبق و أن أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، فيما تم وضع الشاب رهن تدابير الحراسة النظرية حيث لازالت التحقيقات متواصلة معه، بعد اعترافه أن عشيقته سقطت بفعل فقدان توازنها بعد التهديد بالانتحار بسبب تحديد تاريخ زواجهما.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش رمي عشرينية الطابق الرابع من إقامة تحديد تاريخ الزواج شجار خصومة مع العشيق

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