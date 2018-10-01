عاجل.. أردوغان سيكشف عن ''الحقيقة الكاملة'' بشأن مقتل خاشقجي ﻿

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء 23 أكتوبر.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الثلاثاء 23 أكتوبر.

ووفقا لما أوردته إذاعة ''مونتي كارلو'' الدولية يومه الأحد، فقد أوضح أردوغان في كلمة باسطنبول يوم الأحد 21 أكتوبر، ''سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم الثلاثاء خلال اجتماع الحزب''.

وكانت السعودية قد قالت يوم أمس السبت، للمرة الأولى إن ''خاشقجي توفي في قنصليتها باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري''.





