هـــــــــام للمغاربة.. أزيد من 40.000 منصب شغل بالوظيفة العمومية خلال 2019 .. وهــذه التفاصيل ﻿

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي تضمن الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، ومن برامج الدعم

شوف تيفي

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي تضمن الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، ومن برامج الدعم الاجتماعي.

وحسب نسخة من مشروع قانون المالية لـ 2019 والذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، فيهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.

كما حددت نفقات المقاصة، حسب ما أورده الوزير الخلفي بعد المجلس الحكومي ليوم الخميس، في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وخصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، ومع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.

ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.





