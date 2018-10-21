بالصور.. عزيز أخنوش يفتتح مقرا جديدا للتجمع الوطني للأحرار بمراكش ﻿

افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مقرا جديدا للحزب يروم من خلاله تعزيز تقنيات التأطير لدى الشباب و عموم المواطنين و المواطنات بمدينة النخيل.

شوف تيفي : زكرياء بن عيبلو

افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مقرا جديدا للحزب يروم من خلاله تعزيز تقنيات التأطير لدى الشباب و عموم المواطنين و المواطنات بمدينة النخيل.

ويضم المقر النموذجي للحزب ، قاعة للاستقبال وأخرى متعددة الاختصاصات مجهزة بأحدث التقنيات المعلوماتية، بالإضافىة إلى قاعات للعروض و الاجتماعات الكبرى ومرافق إدارية، فضلا عن قاعة خاصة بحاضنة المشاريع ودعم الابتكار incubateur .

وكان عزيز أخنوش، خلال الإشراف على افتتاح المقر الجديد الحزب، مرفوقا بالمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش و المنسقين الإقليميين بأقاليم جهة مراكش آسفي، ورئيسة منظمة الشبيبة التجمعية ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المكاتب المحلية.