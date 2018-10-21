 بالصور.. عزيز أخنوش يفتتح مقرا جديدا للتجمع الوطني للأحرار بمراكش ﻿
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بالصور.. عزيز أخنوش يفتتح مقرا جديدا للتجمع الوطني للأحرار بمراكش

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 15:51 بالصور.. عزيز أخنوش يفتتح مقرا جديدا للتجمع الوطني للأحرار بمراكش | بوليتيك
بالصور.. عزيز أخنوش يفتتح مقرا جديدا للتجمع الوطني للأحرار بمراكش
افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مقرا جديدا للحزب يروم من خلاله تعزيز تقنيات التأطير لدى الشباب و عموم المواطنين و المواطنات بمدينة النخيل.

شوف تيفي : زكرياء بن عيبلو

افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، مقرا جديدا للحزب يروم من خلاله تعزيز تقنيات التأطير لدى الشباب و عموم المواطنين و المواطنات بمدينة النخيل.

ويضم المقر النموذجي للحزب ، قاعة للاستقبال وأخرى متعددة الاختصاصات مجهزة بأحدث التقنيات المعلوماتية، بالإضافىة إلى قاعات للعروض و الاجتماعات الكبرى ومرافق إدارية، فضلا عن قاعة خاصة بحاضنة المشاريع ودعم الابتكار incubateur .

وكان عزيز أخنوش، خلال الإشراف على افتتاح المقر الجديد الحزب، مرفوقا بالمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش و المنسقين الإقليميين بأقاليم جهة مراكش آسفي، ورئيسة منظمة الشبيبة التجمعية ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المكاتب المحلية.

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شوف تيفي المغرب مراكش عزيز أخنوش مقر جديد للحزب مقاطعة جليز التجمع الوطني للأحرار

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