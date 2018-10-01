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عاجل..مصيبة صافي : اغتصاب طفل وسط مسجد بمدينة العرائش+التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 15:46 عاجل..مصيبة صافي : اغتصاب طفل وسط مسجد بمدينة العرائش+التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل..مصيبة صافي : اغتصاب طفل وسط مسجد بمدينة العرائش+التفاصيل الصادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة العرائش، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في اغتصابه لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وسط أحد الكتاتيب القرآنية التابعة

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة العرائش، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في اغتصابه لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وسط أحد الكتاتيب القرآنية التابعة لمسجد الأنصار بحي "ألتو راديو".

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية المنحدر من إحدى دواوير مدينة العرائش، يقطن لدى قريبه بذات المدينة ، تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، وأوقفت الشاب المشتبه به بناء على الشكاية.

وأكد ذات المصدر أن التحريات والأبحاث بخصوص واقعة اغتصاب الطفل وسط الكُتاب ما تزال جارية ومن المنتظر أن تتم إحالة الشاب على النيابة العامة، يوم الثلاثاء المقبل.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العرائش الاغتصاب مدينة مسجد الكتاتيب القرآنية

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