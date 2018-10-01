''الدوحة تغرق'' تُــحول حلم القطريين إلى وبال .. ومخاطر السيول تهدد المونديال ﻿

لم يتبق الكثير في عمر كرة القدم على نسخة كأس العالم المقبلة المقررة في قطر، لكن حلم الدوحة باستضافة المحفل الرياضي المهم يصطدم بوسم أكثر تداولا على موقع ''تويتر''، يقول إن ''الدوحة تغرق''.

شوف تيفي

لم يتبق الكثير في عمر كرة القدم على نسخة كأس العالم المقبلة المقررة في قطر، لكن حلم الدوحة باستضافة المحفل الرياضي المهم يصطدم بوسم أكثر تداولا على موقع ''تويتر''، يقول إن ''الدوحة تغرق''.

فمع التباهي القطري بالإنفاق ببذخ على كأس العالم، وبمعدل نصف مليار دولار أسبوعيا حسب اعتراف الحكومة في فبراير من العام الماضي، جرفت السيول التي ضربت قطر، السبت، جزءا كبيرا من الآمال المنعقدة على المونديال، حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربية.

من جهته؛ بعد يوم واحد من سقوط الأمطار، أعيقت حركة المرور في الشوارع، واضطربت حركة النقل الجوي، فيما تسربت المياه إلى المنازل وأغلقت المحلات والجامعات أبوابها.

واضطرت الخطوط الجوية القطرية لتحويل بعض رحلاتها، مما شكل إرباكا لوجستيا كبيرا، واضطرت طائرات متوجهة إلى الدوحة لتحويل مسارها إلى وجهات أخرى، أما الصورة التي نبهت إلى مخاطر السيول على المونديال، فكانت غرق ملعب نادي قطر بشكل شبه كامل، حيث ارتفع منسوب المياه به لما يقترب من المتر.

ومن جهة أخرى، وإلى جانب تهالك البنية التحتية في العاصمة القطرية وضواحيها، تكشف الصورة عن خسائر فادحة متوقعة للمنشآت التي يتم تأسيسها استعدادا لكأس العالم، بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات.

ويبدو أن الموعد الاستثنائي للمونديال الذي أسعد القطريين، قد يتحول إلى وبال على رأس البطولة الأكبر على مستوى العالم.