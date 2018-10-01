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جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه ''اليد'' ديالو بسيف بالبيضاء

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 14:21 جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه اليد ديالو بسيف بالبيضاء | حوادث و حقوق
جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه ''اليد'' ديالو بسيف بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الأزهر بعمالة الحي الحنسي بالبيضاء، اهتز ليلة السبت الأحد، على وقع جريمة بشعة، حيث أقدم شخص على قطع يد شاب بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن ''سيف''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الأزهر بعمالة الحي الحنسي بالبيضاء، اهتز ليلة السبت الأحد، على وقع جريمة بشعة، حيث أقدم شخص على قطع يد شاب بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن ''سيف''.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية البالغ من العمر 25 سنة، كان يمسك بيد خطيبته، قبل أن يتفاجأ بهذا الشخص يباغثه ويقطع له ''اليد'' بواسطة السيف، مشيرا إلى أن الشابة، بدأت بالصراخ بعد أن وجدت نفسها تمسك بيد خطيبها المقطوعة.

وأكد ذات المصدر أن الضحية، نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أخضع لعملية جراحية مستعجلة، في حين ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف المعني بالأمر بعد تحديد هويته.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الأزهر الشاب سيف

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