 تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدوحة تغرق تُــحول حلم القطريين إلى وبال .. ومخاطر السيول تهدد المونديال | دولي

''الدوحة تغرق'' تُــحول حلم القطريين إلى وبال .. ومخاطر السيول تهدد المونديال

فاجعة قطار أخرى تقع بتايوان والحصيلة ثقيلة | دولي

فاجعة قطار أخرى تقع بتايوان والحصيلة ثقيلة

جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه اليد ديالو بسيف بالبيضاء | حوادث و حقوق

جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه ''اليد'' ديالو بسيف بالبيضاء

وفاة مهاجر خلال عبوره مع 200 آخرين إلى مليلية المحتلة | مجتمع

وفاة مهاجر خلال عبوره مع 200 آخرين إلى مليلية المحتلة

والي جهة كلميم واد نون يتوعد المستشارين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية بالعزل...تفاصيل خاصة | بوليتيك

والي جهة كلميم واد نون يتوعد المستشارين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية بالعزل...تفاصيل خاصة

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة الفراقشية بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها | مجتمع

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان

بالفيديو..مغربي وصل لمدينة القدس بدراجة نارية | بووز

بالفيديو..مغربي وصل لمدينة القدس بدراجة نارية

عصيد يفتح النار على السفير حرزني ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية | مجتمع

عصيد يفتح النار على السفير ''حرزني'' ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 13:17 تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة الفراقشية بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها | مجتمع
تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها
كشفت مصادر مطلعة لـ'' شوف تيفي''، أن تنسيقا بين دركية الصويرة و تفتاشت و الحنشان، مكن مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من خمسة أفراد تنشط في سرقة المواشي و الملقبة بـ''الفراقشية''، باستعمال سيارة من نوع

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر مطلعة لـ'' شوف تيفي''، أن تنسيقا بين دركية الصويرة و تفتاشت و الحنشان، مكن مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من خمسة أفراد تنشط في سرقة المواشي و الملقبة بـ''الفراقشية''، باستعمال سيارة من نوع ''دوستر''، بالأسواق الأسبوعية بإقليم الصويرة.

وحسب نفس المصادر، فإن العملية أسفرت عن اعتقال ثلاثة من أفراد العصابة، فيما تمكن إثنان منهم من الفرار نحو وجهة مجهولة، بعد حملة تمشيطية واسعة قادها عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة دامت ثلاثة أيام، حيث تم حجز بعض المواشي وأسلحة بيضاء كبيرة كان يستخدمها أفراد العصابة لسرقة الأشخاص بالأسواق الأسبوعية و سلب أموالهم بالعنف و التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت ذات المصادر، أنه تم اقتياد الموقوفين الثلاثة، لإخضاعهم للتحقيق الأولي ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، و إصدار مذكرة بحث في حق باقي أفراد العصابة، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصويرة الدرك الملكي تفكيك عصابة الفراقشية سرقة المواشي الاسواق الأسبوعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وفاة مهاجر خلال عبوره مع 200 آخرين إلى مليلية المحتلة | مجتمع

وفاة مهاجر خلال عبوره مع 200 آخرين إلى مليلية المحتلة

عصيد يفتح النار على السفير حرزني ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية | مجتمع

عصيد يفتح النار على السفير ''حرزني'' ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية

من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل | مجتمع

من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل

عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: زخات رعدية يومي الأحد والإثنين بهذه المناطق | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة..نشرة خاصة: زخات رعدية يومي الأحد والإثنين بهذه المناطق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب في عمر الزهور فقد الذاكرة وأسرته تناشد المحسنين | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

شاب في عمر الزهور فقد الذاكرة وأسرته تناشد المحسنين

بعد التعادل في آخر أنفاس المباراة ضد الرجاء..شوفو شنو قالوا لاعبي أولمبيك خريبكة | خارج البلاطو

بعد التعادل في آخر أنفاس المباراة ضد الرجاء..شوفو شنو قالوا لاعبي أولمبيك خريبكة

مبادرة إنسانية..قافلة طبية للفقراء والمعوزين بجماعة رأس الما بوجدة | خارج البلاطو

مبادرة إنسانية..قافلة طبية للفقراء والمعوزين بجماعة رأس الما بوجدة

جزائريون يناشدون الملك محمد السادس: كنطلبو من الملك نصره الله يعاونا.. | خارج البلاطو

جزائريون يناشدون الملك محمد السادس: ''كنطلبو من الملك نصره الله يعاونا..''

﻿

آخر المستجدات

الدوحة تغرق تُــحول حلم القطريين إلى وبال .. ومخاطر السيول تهدد المونديال | دولي
منذ 8 دقائق

''الدوحة تغرق'' تُــحول حلم القطريين إلى وبال .. ومخاطر السيول تهدد المونديال

فاجعة قطار أخرى تقع بتايوان والحصيلة ثقيلة | دولي

فاجعة قطار أخرى تقع بتايوان والحصيلة ثقيلة

جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه اليد ديالو بسيف بالبيضاء | حوادث و حقوق

جد خطير..شاب كان مع خطيبتو وقطعو ليه ''اليد'' ديالو بسيف بالبيضاء

وفاة مهاجر خلال عبوره مع 200 آخرين إلى مليلية المحتلة | مجتمع

وفاة مهاجر خلال عبوره مع 200 آخرين إلى مليلية المحتلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.