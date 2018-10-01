تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ'' شوف تيفي''، أن تنسيقا بين دركية الصويرة و تفتاشت و الحنشان، مكن مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من خمسة أفراد تنشط في سرقة المواشي و الملقبة بـ''الفراقشية''، باستعمال سيارة من نوع

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

كشفت مصادر مطلعة لـ'' شوف تيفي''، أن تنسيقا بين دركية الصويرة و تفتاشت و الحنشان، مكن مؤخرا من تفكيك عصابة متكونة من خمسة أفراد تنشط في سرقة المواشي و الملقبة بـ''الفراقشية''، باستعمال سيارة من نوع ''دوستر''، بالأسواق الأسبوعية بإقليم الصويرة.

وحسب نفس المصادر، فإن العملية أسفرت عن اعتقال ثلاثة من أفراد العصابة، فيما تمكن إثنان منهم من الفرار نحو وجهة مجهولة، بعد حملة تمشيطية واسعة قادها عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة دامت ثلاثة أيام، حيث تم حجز بعض المواشي وأسلحة بيضاء كبيرة كان يستخدمها أفراد العصابة لسرقة الأشخاص بالأسواق الأسبوعية و سلب أموالهم بالعنف و التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت ذات المصادر، أنه تم اقتياد الموقوفين الثلاثة، لإخضاعهم للتحقيق الأولي ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، و إصدار مذكرة بحث في حق باقي أفراد العصابة، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة.