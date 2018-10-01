عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان ﻿

تعرضت حافلة لنقل المسافرين، قبل قليل من يومه الأحد، لحادثة سير جد مروعة، بسيدي سليمان، ما تسبب في إصابة العديد من الركاب بينهم أطفال بجروح متفاوتة الخطورة.

''شوف تيفي''

تعرضت حافلة لنقل المسافرين، قبل قليل من يومه الأحد، لحادثة سير جد مروعة، بسيدي سليمان، ما تسبب في إصابة العديد من الركاب بينهم أطفال بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح مصدر مطلع أن الحالة الميكانيكية للحافلة القادمة من مدينة مكناس في اتجاه سيدي سليمان، قد تكون سببا في وقوع هذا الحادث المروع، مشيرا إلى أن السائق فقد السيطرة على المقود، ما تسبب في انحراف الحافلة عن مسارها.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، ومباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بمكان الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.