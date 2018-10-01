عصيد يفتح النار على السفير ''حرزني'' ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية ﻿

وجه الناشط الأمازيغي ''أحمد عصيد'' انتقادات لاذعة للسفير المتجول المكلف بالملف الحقوقي ''أحمد حرزني'' على إثر تصريحاته الأخيرة ضد الأمازيغية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجه الناشط الأمازيغي ''أحمد عصيد'' انتقادات لاذعة للسفير المتجول المكلف بالملف الحقوقي ''أحمد حرزني'' على إثر تصريحاته الأخيرة ضد الأمازيغية.

وأكد ''عصيد'' على هامش مشاركته في المنتدى الأمازيغي ''Aza From''، الذي ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت بها في الفترة الممتدة ما بين 19 و 21 أكتوبر الجاري، أن الرأي الذي عبر عنه ''أحمد حرزني'' هو رأي صدامي يؤدي إلى التصادم بين المغاربة وسيخلف الفتنة كذلك، مشيرا أن مثل هذه الأقوال ليست هي الأولى بل سبقه لذلك عدد من الأشخاص الذين يتقلدون مناصب حساسة في الدولة، ويطلقون العنان لألسنتهم ويتلفظون بآراء ومواقف تنقيصية وتحقيرية للأمازيغية.

وأوضح ذات المتحدث، أننا اليوم نبحث عن ترسيخ استقرار بلادنا ترسيخا ديمقراطيا، ومثل هذه الآراء غير المحسوبة العواقب لا تساعد على ذلك للأسف الشديد، يقول عصيد.

وأشار أن ''هذا الأمر تعودنا عليه من رجال الدولة، والمشكل القائم هو أن بعض رجال الدولة لا يتغيرون، ولا يواكبون التغيرات الجذرية للدولة والقوانين ويبقون على حالهم''، مؤكدا أن من منظوره الخاص ''فرجل الدولة الذي لا يساير التطورات التي تطرأ على الدولة والتزاماتها الخاصة بالجانب الحقوقي، لا يمكن أن يكون في مواقع التأثير والمسؤولية''، مضيفا '' أن الشخصية الكفأة هي التي تفهم وتستوعب التحولات، وبمقدورها أن تدلي برأي سيعود بالنفع على وطننا، ويساهم في حلحلة مجموعة من القضايا والمشاكل، وليس أن تدلي بآراء تزيد من تأزيم وتأجيج الأوضاع''، على حد تعبير عصيد.

وشدد ''عصيد'' في ختام حديثه على أن رسالته لأحمد حرزني وكل النخبة المغربية التي تسير على نفس نهجه وخطاه، وتعيش على وقع إيديولوجيات متقادمة هو أنهم يجب أن يكونوا أبناء اليوم وعبر عن ذلك بقوله ''خاصهم إكونوا ولاد اليوم وولاد الغد''، وزاد عصيد ليؤكد أن هؤلاء ''إن كانوا يتحدثون عن حقوق الإنسان عليهم أولا أن يستوعبوا ما معنى حقوق الإنسان وماهي مرجعيتها وما تحتوي عليه من رسائل''، معبرا عن أسفه بقوله :''إنه من المؤسف أن نرى بعض الأشخاص يتحركون باسم حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يتخذون مواقف مضادة للحقوق، وهذا أمر غير مقبول بتاتا'' .