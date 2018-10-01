 خطير...مجموعة من الشبان هاجموا ''مول حانوت'' بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة كلميم واد نون يتوعد المستشارين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية بالعزل...تفاصيل خاصة | بوليتيك

والي جهة كلميم واد نون يتوعد المستشارين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية بالعزل...تفاصيل خاصة

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة الفراقشية بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها | مجتمع

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان

بالفيديو..مغربي وصل لمدينة القدس بدراجة نارية | بووز

بالفيديو..مغربي وصل لمدينة القدس بدراجة نارية

عصيد يفتح النار على السفير حرزني ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية | مجتمع

عصيد يفتح النار على السفير ''حرزني'' ويتهمه بخلق الفتنة بسبب موقفه حول الأمازيغية

خطير...مجموعة من الشبان هاجموا مول حانوت بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري | حوادث و حقوق

خطير...مجموعة من الشبان هاجموا ''مول حانوت'' بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري

إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال

في قضية خاشقجي وفق تقارير إعلامية : السعودية تنشر جيشًا إلكترونيًا لمواجهة منتقديها | دولي

في قضية خاشقجي وفق تقارير إعلامية : السعودية تنشر جيشًا إلكترونيًا لمواجهة منتقديها

انهيار حائط بزاكورة ينهي حياة عامل بناء | حوادث و حقوق

انهيار ''حائط'' بزاكورة ينهي حياة عامل بناء

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

خطير...مجموعة من الشبان هاجموا ''مول حانوت'' بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 12:19 خطير...مجموعة من الشبان هاجموا مول حانوت بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري | حوادث و حقوق
خطير...مجموعة من الشبان هاجموا ''مول حانوت'' بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري
اهتز حي السلام بمدينة أكادير صباح أمس السبت، على وقع هجوم خطير نفذه مجموعة من الأشخاص على أحد المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، محاولين إضرام النار فيه عبر إشعالهم لقنينة غاز كبيرة ورميها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي السلام بمدينة أكادير صباح أمس السبت، على وقع هجوم خطير نفذه مجموعة من الأشخاص على أحد المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، محاولين إضرام النار فيه عبر إشعالهم لقنينة غاز كبيرة ورميها أمامه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه بهم كانوا على خلاف مع صاحب المحل التجاري، ليقرروا تصفية حساباتهم القديمة معه وذلك عبر إقدامهم على مباغثته في الساعات الأولى من الصباح وتعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يقوموا بمحاولة إحراق محله التجاري، عن طريق إشعال قنينة غاز كبيرة ورميها على المحل.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير والتي هرعت لعين المكان فور توصلها بالواقعة، حيث تم فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث وظروف وقوعه، وذلك بالاستماع للضحية وبعض الشهود الذين عاينوا الواقعة.

وبناءً على التحقيقات والأبحاث التي باشرتها بخصوص هذه النازلة تمكنت مساء أمس السبت 20 أكتوبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه بتورطه في هذه القضية، حيث جرت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص المنسوب له.

وبينت التحقيقات الأولية مع الموقوف، أن الأمر يتعلق في حقيقته بخلاف بين شخص يعاني من اضطرابات عقلية وصاحب المحل التجاري، حيث قام على إثره المشتبه به بالاستنجاد ببعض أبناء حيه، والذين عمدوا إلى الهجوم على المحل المذكور وألحقوا به خسائر مادية، قبل أن يعرضوا صاحبه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل إيقاف باقي المتورطين في هذه القضية بعد تحديد هوياتهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير شبان يهاجمون بقال الضرب والجرح السلاح الأبيض إضرام النار محل تجاري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان

إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال

انهيار حائط بزاكورة ينهي حياة عامل بناء | حوادث و حقوق

انهيار ''حائط'' بزاكورة ينهي حياة عامل بناء

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط الفيديو الصادم الخاص باغتصاب وتصوير قاصرة مغربية وهي عارية بمنطقة خلاء | حوادث و حقوق

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط الفيديو الصادم الخاص باغتصاب وتصوير قاصرة مغربية وهي عارية بمنطقة خلاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد التعادل في آخر أنفاس المباراة ضد الرجاء..شوفو شنو قالوا لاعبي أولمبيك خريبكة | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

بعد التعادل في آخر أنفاس المباراة ضد الرجاء..شوفو شنو قالوا لاعبي أولمبيك خريبكة

مبادرة إنسانية..قافلة طبية للفقراء والمعوزين بجماعة رأس الما بوجدة | خارج البلاطو

مبادرة إنسانية..قافلة طبية للفقراء والمعوزين بجماعة رأس الما بوجدة

جزائريون يناشدون الملك محمد السادس: كنطلبو من الملك نصره الله يعاونا.. | خارج البلاطو

جزائريون يناشدون الملك محمد السادس: ''كنطلبو من الملك نصره الله يعاونا..''

ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء | خارج البلاطو

ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

والي جهة كلميم واد نون يتوعد المستشارين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية بالعزل...تفاصيل خاصة | بوليتيك
منذ 10 دقائق

والي جهة كلميم واد نون يتوعد المستشارين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية بالعزل...تفاصيل خاصة

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة الفراقشية بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها | مجتمع

تفاصيل مثيرة في تفكيك عصابة ''الفراقشية'' بمدينة الصويرة وفرار اثنين من أفرادها

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حافلة لنقل المسافرين تتعرض لحادث خطير بسيدي سليمان

بالفيديو..مغربي وصل لمدينة القدس بدراجة نارية | بووز

بالفيديو..مغربي وصل لمدينة القدس بدراجة نارية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.