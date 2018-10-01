خطير...مجموعة من الشبان هاجموا ''مول حانوت'' بأكادير وحاولوا إضرام النار في محله التجاري ﻿

اهتز حي السلام بمدينة أكادير صباح أمس السبت، على وقع هجوم خطير نفذه مجموعة من الأشخاص على أحد المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، محاولين إضرام النار فيه عبر إشعالهم لقنينة غاز كبيرة ورميها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي السلام بمدينة أكادير صباح أمس السبت، على وقع هجوم خطير نفذه مجموعة من الأشخاص على أحد المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، محاولين إضرام النار فيه عبر إشعالهم لقنينة غاز كبيرة ورميها أمامه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه بهم كانوا على خلاف مع صاحب المحل التجاري، ليقرروا تصفية حساباتهم القديمة معه وذلك عبر إقدامهم على مباغثته في الساعات الأولى من الصباح وتعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يقوموا بمحاولة إحراق محله التجاري، عن طريق إشعال قنينة غاز كبيرة ورميها على المحل.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير والتي هرعت لعين المكان فور توصلها بالواقعة، حيث تم فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث وظروف وقوعه، وذلك بالاستماع للضحية وبعض الشهود الذين عاينوا الواقعة.

وبناءً على التحقيقات والأبحاث التي باشرتها بخصوص هذه النازلة تمكنت مساء أمس السبت 20 أكتوبر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه بتورطه في هذه القضية، حيث جرت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص المنسوب له.

وبينت التحقيقات الأولية مع الموقوف، أن الأمر يتعلق في حقيقته بخلاف بين شخص يعاني من اضطرابات عقلية وصاحب المحل التجاري، حيث قام على إثره المشتبه به بالاستنجاد ببعض أبناء حيه، والذين عمدوا إلى الهجوم على المحل المذكور وألحقوا به خسائر مادية، قبل أن يعرضوا صاحبه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل إيقاف باقي المتورطين في هذه القضية بعد تحديد هوياتهم.