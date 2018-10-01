 إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال ﻿
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إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 12:09 إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال | حوادث و حقوق
إيقاف شرطي في حالة سكر تسبب في حادثة سير خطيرة ببني ملال
علم لدى ولاية أمن بني ملال أنه جرى، مساء أمس السبت، الاحتفاظ بمقدم شرطة رئيس يعمل بمفوضية الشرطة بقصبة تادلة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير بجروح بليغة وهو تحت

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن بني ملال أنه جرى، مساء أمس السبت، الاحتفاظ بمقدم شرطة رئيس يعمل بمفوضية الشرطة بقصبة تادلة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير بجروح بليغة وهو تحت تأثير حالة السكر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه حسب المعاينات والتحريات المنجزة، فإن الشرطي المخالف كان يسوق سيارته الخاصة خارج أوقات العمل وهو تحت تأثير حالة السكر، عندما تسبب في إصابة سائق دراجة عادية بجروح بليغة، نتيجة التجاوز المعيب والسياقة في وضعية غير ملائمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم إيداع الشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث لاتخاذ الجزاءات التأديبية اللازمة.

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المغرب شوف تيفي شرطي المديرية العامة للأمن الوطني التحريات بني ملال

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