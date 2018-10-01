في قضية خاشقجي وفق تقارير إعلامية : السعودية تنشر جيشًا إلكترونيًا لمواجهة منتقديها ﻿

كشفت تقارير اعلامية يوم السبت 20 أكتوبر2018، أن السعودية نشرت جيشا عبر الإنترنت لمواجهة الصحافي جمال خاشقجي وغيره من منتقدي المملكة على تويتر.

شوف تيفي

كشفت تقارير اعلامية يوم السبت 20 أكتوبر2018، أن السعودية نشرت جيشا عبر الإنترنت لمواجهة الصحافي جمال خاشقجي وغيره من منتقدي المملكة على تويتر.

وأضافت صحيفة ''نيويورك تايمز'' أن جهود التصدّي لانتقاد السعودية -على خلفية قضية خاشقجي- من السعوديين ذوي التأثير وتأليب الرأي العام عبر خدمة تويتر، شملت تشكيل ما يطلق عليه تعبير ''لجنة إلكترونية'' مقرها الرياض بالتعاون مع من يشتبه بأنه جاسوس داخل شركة تويتر، جندته المملكة لمراقبة حسابات المستخدمين، ورفض تويتر التعليق على هذا التقرير ولم يرد ممثل للسفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

وذكرت صحيفة تايمز أن ناشطين سعوديين دشنوا في عام 2010 حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقة المنتقدين للسعودية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إن سعود القحطاني، وهو أحد مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من وضع استراتيجية هذه الحملة.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية فإن القحطاني هو أحد خمسة مسؤولين أعفاهم الملك محمد بن سلمان بعد الجدل الذي أثير بشأن قضية خاشقجي.