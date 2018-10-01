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انهيار ''حائط'' بزاكورة ينهي حياة عامل بناء

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 11:58 انهيار حائط بزاكورة ينهي حياة عامل بناء | حوادث و حقوق
انهيار ''حائط'' بزاكورة ينهي حياة عامل بناء
لقي عامل بناء مصرعه يوم أمس، وذلك إثر انهيار ''سور'' كان يعمل على تشييده بدوار ''تملالت'' التابع لجماعة ''تمزموط'' إقليم زاكورة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي عامل بناء مصرعه يوم أمس، وذلك إثر انهيار ''سور'' كان يعمل على تشييده بدوار ''تملالت'' التابع لجماعة ''تمزموط'' إقليم زاكورة.

وحسب مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك كان يعمل في بناء ''حائط'' ليتفاجأ بسقوطه نحو الأسفل وبقي تحت الأنقاض لمدة طويلة، قبل أن تصل عناصر الوقاية المدنية التي نقلته نحو مستعجلات ''سيدي حساين'' بورزازات في حالة جد حرجة، غير أن الجروح البليغة التي أصيب بها جراء الحادث عجلت بوفاته.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ''أكدز'' تحقيقا دقيقا حول الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات وقوعه، فيما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بذات المستشفى.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة مصرع عامل بناء انهيار حائط

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