من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل ﻿

في حملة هي الأولى للتبرع بالدم، استطاعت جمعية ''تنمية و مواطنة''، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بمراكش و مركز تحاقن الدم، يوم أمس السبت من جمع 86 كيسا من فصائل الدم لجرحى و مصابي قطار بولقنادل.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

في حملة هي الأولى للتبرع بالدم، استطاعت جمعية ''تنمية و مواطنة''، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بمراكش و مركز تحاقن الدم، يوم أمس السبت من جمع 86 كيسا من فصائل الدم لجرحى و مصابي قطار بولقنادل.

وجاءت هذه المبادرة، بعد أن أطلق مركز التحاقن بالدم بجهة الرباط القنيطرة، حملة عاجلة للتبرع بالدم لفائدة ضحايا حادث انقلاب قطار، و إعلان مستشفيات جهة الرباط القنيطرة حالة الطوارئ لاستقبال ضحايا الحادث الذي بلغ عددهم 125 مصابا، في أطار تقديم الدعم من خلال ''قطرة دم تساوي حياة إنسان'' لفائدة جرحى و مصابي الفاجعة الأليمة التي استأثرت بإهتمام الرأي العام الوطني و الدولي.