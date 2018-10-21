 من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل ﻿
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من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 11:50 من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل | مجتمع
من أجل قطرة دم.. مراكشيون يطلقون حملة للتبرع بالدم لجرحى ومصابي حادثة قطار بولقنادل
في حملة هي الأولى للتبرع بالدم، استطاعت جمعية ''تنمية و مواطنة''، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بمراكش و مركز تحاقن الدم، يوم أمس السبت من جمع 86 كيسا من فصائل الدم لجرحى و مصابي قطار بولقنادل.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

في حملة هي الأولى للتبرع بالدم، استطاعت جمعية ''تنمية و مواطنة''، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بمراكش و مركز تحاقن الدم، يوم أمس السبت من جمع 86 كيسا من فصائل الدم لجرحى و مصابي قطار بولقنادل.

 

وجاءت هذه المبادرة، بعد أن أطلق مركز التحاقن بالدم بجهة الرباط القنيطرة، حملة عاجلة للتبرع بالدم لفائدة ضحايا حادث انقلاب قطار، و إعلان مستشفيات جهة الرباط القنيطرة حالة الطوارئ لاستقبال ضحايا الحادث الذي بلغ عددهم 125 مصابا، في أطار تقديم الدعم من خلال ''قطرة دم تساوي حياة إنسان'' لفائدة جرحى و مصابي الفاجعة الأليمة التي استأثرت بإهتمام الرأي العام الوطني و الدولي.

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شوف تيفي المغرب مراكش حملة للتبرع بالدم جرحى و مصابي قطار بولقنادل جمعية و مركز تحاقن الدم

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