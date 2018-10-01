 عاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط الفيديو الصادم الخاص باغتصاب وتصوير قاصرة مغربية وهي عارية بمنطقة خلاء ﻿
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عاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط الفيديو الصادم الخاص باغتصاب وتصوير قاصرة مغربية وهي عارية بمنطقة خلاء

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 11:05 عاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط الفيديو الصادم الخاص باغتصاب وتصوير قاصرة مغربية وهي عارية بمنطقة خلاء | حوادث و حقوق
عاجل..مديرية الحموشي تدخل على خط الفيديو الصادم الخاص باغتصاب وتصوير قاصرة مغربية وهي عارية بمنطقة خلاء
مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي'' للتفاصيل الأولى الخاصة بمقطع فيديو يوثق لتعرض فتاة قاصرة للاغتصاب بمنطقة خلاء على يد شابين، علمت القناة من مصدر جد مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت مع مقال

''شوف تيفي''

مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي'' للتفاصيل الأولى الخاصة بمقطع فيديو يوثق لتعرض فتاة قاصرة للاغتصاب بمنطقة خلاء على يد شابين، علمت القناة من مصدر جد مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت مع مقال ''شوف تيفي''، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الفيديو الصادم.

وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت تحقيقا للكشف عن المكان الذي جرت به فصول هذا الفعل الإجرامي، وأيضا للكشف عن هوية المتورطين في اغتصاب وتصوير الضحية.

تجدر الإشارة إلى أن المغاربة مستخدمي تطبيق ''واتساب''، تفاجؤوا يومه الأحد، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض قاصر مغربية للاغتصاب بمنطقة خلاء على يد قاصرين، أقدما على ممارسة الجنس عليها وتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتف نقال.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة قيام قاصر بممارسة الجنس على القاصرة وهي تذرف الدموع، في حين قام شريكه في هذا الفعل الإجرامي بتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتفه النقال.

تفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، معبرين عن صدمتهم من الطريقة الوحشية التي تعرضت بها الضحية للاغتصاب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة المصالح الأمنية قاصرة الاغتصاب

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