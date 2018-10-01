المدمنون على التدخين مشيتو فيها..شوفو كيفاش كيأثر على الخصوبة ﻿

أكدت دراسة طبية حديثة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تدخين السجائر لا يلحق ضررا بصحة مدمنه فحسب بل يؤذي جيلين كاملين من أبنائه وحفدته الذين لم يولدوا بعد.

''شوف تيفي''

أكدت دراسة طبية حديثة أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تدخين السجائر لا يلحق ضررا بصحة مدمنه فحسب بل يؤذي جيلين كاملين من أبنائه وحفدته الذين لم يولدوا بعد.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة فلوريدا، أن الشخص الذي يدخن لا يؤثر فقط على من يجلسون بجانبه ويستنشقون ما ينفث من دخان، فقد وجد الباحثون أن التدخين يؤثر بصورة لافتة على السائل المنوي لدى الرجل، وبسبب هذا الضرر، يعاني الأبناء والأحفاد مشكلات في الوظائف المعرفية للدماغ إلى جانب اضطرابات سلوكية.

وقال الباحث براديب بهايد، وهو المشرف على الدراسة، ''إنه آن الأوان لتصحيح الأفكار التي تركز على تدخين المرأة فقط، فالأصح أن الاثنين يتحملان المسؤولية''.