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جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 09:55 جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش | حوادث و حقوق
جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش
تسبب سوء فهم و خلاف حاد بين زوجين، بإقامة سكنية بحي إسيل بمقاطعة النخيل مراكش، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، إلى رمي الزوج بزوجته من الطابق الرابع للعمارة السكنية.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

تسبب سوء فهم و خلاف حاد بين زوجين، بإقامة سكنية بحي إسيل بمقاطعة النخيل مراكش، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري، إلى رمي الزوج بزوجته من الطابق الرابع للعمارة السكنية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، أن الزوج البالغ من العمر 32 سنة، لم يتمالك نفسه بعد أن دخل في خلاف مع زوجته البالغة من العمر 26 سنة، ليقوم بدفعها في لحظة هيجان وغضب من أعلى إقامة سكنية، قبل أن تصحو الساكنة على هول الصدمة التي اهتزت لها الوحدة السكنية بالمنطقة.

ووفق ذات المصادر، فإن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حلت على الفور بعد تلقي إخبارية في الموضوع، حيث تم توقيف الزوج و إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها، أنه تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بباب دكالة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة وهي في الطريق للمستعجلات لتلقي العلاجات المستعجلة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش زوج ثلاثيني يرمي زوجته العشرينية الطابق الرابع إقامة سكنية خلاف شجار حاد

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