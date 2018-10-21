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منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 09:48 منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي | دولي
منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفصاح عن موقع وتسليم جثة الكاتب المعارض جمال خاشقجي لأطباء شرعيين محايدين حتى يمكن الوقوف على السبب وراء وفاته.

شوف تيفي

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفصاح عن موقع وتسليم جثة الكاتب المعارض جمال خاشقجي لأطباء شرعيين محايدين حتى يمكن الوقوف على السبب وراء وفاته.

وكانت النيابة السعودية اعترفت يوم السبت بمقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول وأضافت أن شجاراً وقع بينه وبين أشخاص داخل القنصلية أفضى إلى موته.

وقالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بالمنظمة، إن نتائج التحقيقات السعودية ''ليست جديرة بالثقة وتشير إلى مستوى جديد من التدني لسجل حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية''.

 

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