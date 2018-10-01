مثير..هكذا تم التخلص من جثة خاشقجي ﻿

أعلن مسؤول سعودي، يومه الأحد، عن مصير جثة الصحافي جمال خاشقجي الذي لقي حتفه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري.

''شوف تيفي''

أعلن مسؤول سعودي، يومه الأحد، عن مصير جثة الصحافي جمال خاشقجي الذي لقي حتفه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وكالة ''رويترز'' أن مسؤولا سعوديا يكشف عن دور عسيري والقحطاني بقضية مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه للوكالة اليوم الأحد، قال إنه بعد وفاة خاشقجي قام الفريق المكون من 15 شخصا بلف الجثة في سجادة ووضعها في سيارة القنصلية، ثم تسليمها لـ''متعاون محلي'' مقيم في اسطنبول للتخلص منها.

وأشار المسؤول أن الطبيب الشرعي، صلاح الطبيقي، الذي كان ضمن أفراد الفريق، حاول إزالة أثار الحادث، في حين قام مصطفى المدني، المدير التنفيذي للعمليات، بارتداء ملابس خاشقجي ونظاراته وساعة آبل الخاصة به، وغادر عبر الباب الخلفي للقنصلية، في محاولة لجعلها تبدو وكأن خاشقجي غادر المبنى فعلا.

وكان مسؤولون أتراك قد أكدوا لرويترز في وقت سابق بأن قتلة خاشقجي ربما ألقوا جثته في غابة بلغراد المجاورة لاسطنبول، وفي موقع ريفي قرب مدينة يالوفا على بعد 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول.