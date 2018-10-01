 اعترافات مُــثيرة لـ''قطط'' الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى) ﻿
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اعترافات مُــثيرة لـقطط الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى) | دولي

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اعترافات مُــثيرة لـ''قطط'' الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى)

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 09:15 اعترافات مُــثيرة لـقطط الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى) | دولي
اعترافات مُــثيرة لـ''قطط'' الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى)
كشفت بعض الفتيات اللواتي عملن لدى الداعية التركي المثير للجدل، عدنان أوكتار، المعروفات بـ ''قطط عدنان أوكتار''، عن التجاوزات التي تعرضن لها، في أحدث اعترافات عن حياة ''الداعية الراقص''..

شوف تيفي

كشفت بعض الفتيات اللواتي عملن لدى الداعية التركي المثير للجدل، عدنان أوكتار، المعروفات بـ ''قطط عدنان أوكتار''، عن التجاوزات التي تعرضن لها، في أحدث اعترافات عن حياة ''الداعية الراقص''..

ووفقا لصحيفة ''صباح التركية''، اعترفت إحدى الفتيات وتدعى، غولغون غوكتان، أنها من بين أتباع أوكتار الأكثر تعرضا للتعذيب والضرب.

وأشارت إلى أنها كانت تتلقى لكمات من أوكتار، المعروف باسم ''هارون يحيى''، بسبب فشلها في بعض الأحيان في تجهيز مياه الشرب الخاصة به، كونه كان يطلب أن تكون المياه في حدود 20 درجة مئوية، وأن يتم تسخينها لمدة 7 دقائق، حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربية.

من جهته، ذكرت سيدة أخرى وتدعى، سيلدا إنال، عن تعرضها لأشكال أخرى من الإهانة، وإجبارها على ارتداء زي الخادمات لأيام عدة، وجاء في اعترافات ''القطط''، أن عدنان أوكتار كان يهتم كثيرا بدرجات الحرارة، حيث كان يأمر فتياته بتسخين سريره باستخدام مجففات الشعر، قبل دقائق من خلوده للنوم.

ولم يقتصر اهتمام ''الداعية الراقص'' بدرجات الحرارة على سريره ومياه الشرب الخاصة به فقط، بل كان يأمر ''قططه'' بتسخين كرسي سيارته قبل جلوسه عليه بنصف ساعة، كما كان يهتم كثيرا بنظرات فتياته، وفي حال لم تعجبه نظرات إحداهن يصفها بنظرات المنافقين، ويجبرها على ارتداء نظارات شمسية داخل المنزل طوال اليوم.

وأظهرت المعلومات الواردة حول عدنان أوكتار، أنه كان يهتم كثيرا بملابسه الداخلية، وكان يأمر إحدى الفتيات بتسخينها في فرن المايكرويف أيام الثلاثاء والجمعة، كما تنوعت أشكال العقاب لفتيات أوكتار، فقد كان يعاقب بعض الفتيات بأمرهن بالسير على أقدامهن وأيديهن، بطريقة تشبه سير الحيوانات على 4 أقدام.

يذكر أن قوات الأمن التركية أوقفت الداعية الراقص في إطار عملية أمنية خلال يوليو 2018، في 4 ولايات بينها إسطنبول، وقامت بالقبض على أوكتار إضافة إلى 234 من أتباعه على خلفية تهم مختلفة.

 

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شوف تيفي قطط عدنان أوكتار الداعية التركي اعترافات

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