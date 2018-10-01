 فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في الملف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المدمنون على التدخين مشيتو فيها..شوفو كيفاش كيأثر على الخصوبة | مجتمع

المدمنون على التدخين مشيتو فيها..شوفو كيفاش كيأثر على الخصوبة

فيديو جد طريف..شوفو كيفاش تفاعل مغربي مع التبوردية | بووز

فيديو جد طريف..شوفو كيفاش تفاعل مغربي مع التبوردية

جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش | حوادث و حقوق

جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش

منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي | دولي

منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي

مثير..هكذا تم التخلص من جثة خاشقجي | دولي

مثير..هكذا تم التخلص من جثة خاشقجي

اعترافات مُــثيرة لـقطط الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى) | دولي

اعترافات مُــثيرة لـ''قطط'' الداعية التركي عدنان أوكتـار (هارون يحيى)

فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في الملف | حوادث و حقوق

فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في

فيديو جد خطير..سائق يقود بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس فلوطوروت بطنجة | بووز

فيديو جد خطير..سائق يقود بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس فلوطوروت بطنجة

فيديو جد صادم يهز المغاربة..تصوير قاصرة مغربية واغتصابها بمنطقة خلاء+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم يهز المغاربة..تصوير قاصرة مغربية واغتصابها بمنطقة خلاء+تفاصيل جد مؤلمة

الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في الملف

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 09:06 فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في الملف | حوادث و حقوق
فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في الملف
تواصل المصالح الأمنية بمدينة أكادير تحقيقاتها في أحد الملفات المثيرة بطلته شابة تقدمت بشكاية لمصلحة تنقيط سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة تتهم فيها سائق سيارة أجرة باستدراجها ومحاولة اغتصابها

شوف تيفي:أكادير

تواصل المصالح الأمنية بمدينة أكادير تحقيقاتها في أحد الملفات المثيرة بطلته شابة تقدمت بشكاية لمصلحة تنقيط سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة تتهم فيها سائق سيارة أجرة باستدراجها ومحاولة اغتصابها بحر هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر لـ ''شوف تيفي'' أن الفتاة استقلت سيارة الأجرة الصغيرة بالقرب من الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي بحي العزيب، وأمرت السائق بنقلها نحو الحي المحمدي، غير أنه بعد مدة قصيرة من انطلاق الرحلة تفاجأت بالسائق يغير المسار وعند استفساره عن السبب قام بتهديدها وأمرها بالتزام الصمت وعدم المقاومة.
وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا الأمر دفع بالضحية إلى الصراخ والاستغاثة وقامت بفتح باب السيارة ورمي نفسها نحو الخارج ، ما أدى لإصابتها بكدمات وجروح بعدة أطراف من جسمها حسب تأكيدها .

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث تقدمت الضحية بشكاية لدى مركز التنقيط الخاص بسيارات الأجرة، وبعدها تقدمت بشكاية ثانية لدى القسم الاقتصادي بعمالة أكادير ، ليتم استدعاء السائق والفتاة للمثول أمام لجنة النزاعات فكانت المفاجأة صادمة بعدما أكدت الفتاة أن السائق موضوع الشكاية ليس هو الذي تم استدعاؤه لكن السائق أقر أنه هو الوحيد الذي يشتغل في الفترة الصباحية بالسيارة، مبررا ذلك بأن لديه شريط كاميرا إحدى محطات البنزين يوثق بالتوقيت أنه ولج المحطة لتعبئة البنزين في حدود الساعة الخامسة زوالا إلا أن الضحية تشبثت بأقوالها التي تؤكد أنها استقلت نفس ''الطاكسي'' في حدود الساعة الرابعة زوالا بسائق ثانٍ ، ما جعل لجنة النزاعات تقف حائرة أمام هذا الملف الذي يحمل الكثير من علامات الاستفهام لتقرر عرضه وإحالته على أنظار الشرطة القضائية للبث فيه واستكمال التحقيق قصد كشف كافة الجوانب والحيثيات المحيطة به، وفك خيوط هذه القضية المحيرة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة محاولة اختطاف اغتصاب التحقيق يكشف مفاجآت غريبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش | حوادث و حقوق

جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش

فيديو جد صادم يهز المغاربة..تصوير قاصرة مغربية واغتصابها بمنطقة خلاء+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم يهز المغاربة..تصوير قاصرة مغربية واغتصابها بمنطقة خلاء+تفاصيل جد مؤلمة

رجال الحموشي بالعيون يفكون لغز سطو مسلح على وكالة بنكية | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بالعيون يفكون لغز سطو مسلح على وكالة بنكية

عـــــــــاجل : انتشال جثة شخص مجهول الهوية صدمه قطار على بعد أمتار من محطة الوازيس بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عـــــــــاجل : انتشال جثة شخص مجهول الهوية صدمه قطار على بعد أمتار من محطة الوازيس بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جزائريون يناشدون الملك محمد السادس: كنطلبو من الملك نصره الله يعاونا.. | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

جزائريون يناشدون الملك محمد السادس: ''كنطلبو من الملك نصره الله يعاونا..''

ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء | خارج البلاطو

ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء

التجاري وفا بنك يفتتح مركزا جديدا لدار المقاول بالرباط | خارج البلاطو

التجاري وفا بنك يفتتح مركزا جديدا لدار المقاول بالرباط

حالة تدمي القلوب من سلا..مشا لسبيطار يتعالج حيدو ليه المخ من رجليه و جراو عليه من سبيطار ابن سينا | حالة خاصة

حالة تدمي القلوب من سلا..مشا لسبيطار يتعالج حيدو ليه المخ من رجليه و جراو عليه من سبيطار ابن سينا

﻿

آخر المستجدات

المدمنون على التدخين مشيتو فيها..شوفو كيفاش كيأثر على الخصوبة | مجتمع
منذ 6 دقائق

المدمنون على التدخين مشيتو فيها..شوفو كيفاش كيأثر على الخصوبة

فيديو جد طريف..شوفو كيفاش تفاعل مغربي مع التبوردية | بووز

فيديو جد طريف..شوفو كيفاش تفاعل مغربي مع التبوردية

جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش | حوادث و حقوق

جريمة بشعة.. زوج هائج يرمي بزوجته من الطابق الرابع بمراكش

منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي | دولي

منظمة العفو الدولية تُـطالب السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.