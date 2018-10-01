فتاة تتهم سائق سيارة أجرة صغيرة بمحاولة اختطافها واغتصابها بأكادير والتحقيق يكشف مفاجآت غريبة في الملف ﻿

تواصل المصالح الأمنية بمدينة أكادير تحقيقاتها في أحد الملفات المثيرة بطلته شابة تقدمت بشكاية لمصلحة تنقيط سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة تتهم فيها سائق سيارة أجرة باستدراجها ومحاولة اغتصابها

شوف تيفي:أكادير

تواصل المصالح الأمنية بمدينة أكادير تحقيقاتها في أحد الملفات المثيرة بطلته شابة تقدمت بشكاية لمصلحة تنقيط سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة تتهم فيها سائق سيارة أجرة باستدراجها ومحاولة اغتصابها بحر هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر لـ ''شوف تيفي'' أن الفتاة استقلت سيارة الأجرة الصغيرة بالقرب من الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي بحي العزيب، وأمرت السائق بنقلها نحو الحي المحمدي، غير أنه بعد مدة قصيرة من انطلاق الرحلة تفاجأت بالسائق يغير المسار وعند استفساره عن السبب قام بتهديدها وأمرها بالتزام الصمت وعدم المقاومة.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا الأمر دفع بالضحية إلى الصراخ والاستغاثة وقامت بفتح باب السيارة ورمي نفسها نحو الخارج ، ما أدى لإصابتها بكدمات وجروح بعدة أطراف من جسمها حسب تأكيدها .

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث تقدمت الضحية بشكاية لدى مركز التنقيط الخاص بسيارات الأجرة، وبعدها تقدمت بشكاية ثانية لدى القسم الاقتصادي بعمالة أكادير ، ليتم استدعاء السائق والفتاة للمثول أمام لجنة النزاعات فكانت المفاجأة صادمة بعدما أكدت الفتاة أن السائق موضوع الشكاية ليس هو الذي تم استدعاؤه لكن السائق أقر أنه هو الوحيد الذي يشتغل في الفترة الصباحية بالسيارة، مبررا ذلك بأن لديه شريط كاميرا إحدى محطات البنزين يوثق بالتوقيت أنه ولج المحطة لتعبئة البنزين في حدود الساعة الخامسة زوالا إلا أن الضحية تشبثت بأقوالها التي تؤكد أنها استقلت نفس ''الطاكسي'' في حدود الساعة الرابعة زوالا بسائق ثانٍ ، ما جعل لجنة النزاعات تقف حائرة أمام هذا الملف الذي يحمل الكثير من علامات الاستفهام لتقرر عرضه وإحالته على أنظار الشرطة القضائية للبث فيه واستكمال التحقيق قصد كشف كافة الجوانب والحيثيات المحيطة به، وفك خيوط هذه القضية المحيرة .