فيديو جد صادم يهز المغاربة..تصوير قاصرة مغربية واغتصابها بمنطقة خلاء+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب''، يومه الأحد، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض قاصر مغربية للاغتصاب بمنطقة خلاء على يد قاصرين، أقدما على ممارسة الجنس عليها وتوثيق العملية بواسطة

''شوف تيفي''

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب''، يومه الأحد، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تعرض قاصر مغربية للاغتصاب بمنطقة خلاء على يد قاصرين، أقدما على ممارسة الجنس عليها وتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتف نقال.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة قيام قاصر بممارسة الجنس على القاصرة وهي تذرف الدموع، في حين قام شريكه في هذا الفعل الإجرامي بتوثيق العملية بواسطة عدسة هاتفه النقال.

تفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، معبرين عن صدمتهم من الطريقة الوحشية التي تعرضت بها الضحية للاغتصاب.