 التفاصيل الكاملة لاعتقال فتاتين قاصرتين من مدينة آسفي سرقت إحداهما 3 ملايين سنتيم للهجرة لإسبانيا ﻿
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التفاصيل الكاملة لاعتقال فتاتين قاصرتين من مدينة آسفي سرقت إحداهما 3 ملايين سنتيم للهجرة لإسبانيا | مجتمع

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التفاصيل الكاملة لاعتقال فتاتين قاصرتين من مدينة آسفي سرقت إحداهما 3 ملايين سنتيم للهجرة لإسبانيا

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 08:12 التفاصيل الكاملة لاعتقال فتاتين قاصرتين من مدينة آسفي سرقت إحداهما 3 ملايين سنتيم للهجرة لإسبانيا | مجتمع
التفاصيل الكاملة لاعتقال فتاتين قاصرتين من مدينة آسفي سرقت إحداهما 3 ملايين سنتيم للهجرة لإسبانيا
أسفرت عملية التنسيق التي باشرتها المصالح الأمنية بكل من مدينتي آسفي وبرشيد، مؤخرا عن إيقاف قاصرتين متورطتين في سرقة مبلغ 3 ملايين سنتيم من منزل عائلة إحداهما بمدينة آسفي، بسد قضائي بمدخل مدينة

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

أسفرت عملية التنسيق التي باشرتها المصالح الأمنية بكل من مدينتي آسفي وبرشيد، مؤخرا عن إيقاف قاصرتين متورطتين في سرقة مبلغ 3 ملايين سنتيم من منزل عائلة إحداهما بمدينة آسفي، بسد قضائي بمدخل مدينة برشيد في حافلة متجهة صوب مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر خاصة لـ'' شوف تيفي''، فإن أسرة إحدى الفتاتين التي سرق منها مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة آسفي، تفيد بإختفاء ابنتيهما وتواجدهما بمدينة الصويرة واللتان تبلغان من العمر على التوالي 16 و 14 سنة، حيث باشرت المصالح الأمنية بمدينة موكادور تحرياتها في الموضوع، قبل أن تكشف دردشة إحداهما مع قريب لها بفضاء التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تواجدهما بمدينة مراكش على متن حافلة متجهة صوب مدينة الدار البيضاء، وصولا لمدينة الناظور للهجرة نحو إسبانيا بتنسيق مع أحد المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت نفس المصادر، أن المصالح الأمنية بمدينة برشيد إعتقلت الفتاتين القاصرتين، من أجل وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهما على أمن مدينة آسفي لتعميق البحث معهما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب آسفي اعتقال فتاتين قاصرتين تنسيق المصالح الأمنية آسفي و برشيد سرقة 3 ملايين سنتيم الهجرة نحو إسبانيا

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