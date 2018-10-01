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بلدة إيطالية تنكس الأعلام وتعلن الحداد الرسمي بعد وفاة مهاجر مغربي في حادث عمل

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 02:40 بلدة إيطالية تنكس الأعلام وتعلن الحداد الرسمي بعد وفاة مهاجر مغربي في حادث عمل | دولي
بلدة إيطالية تنكس الأعلام وتعلن الحداد الرسمي بعد وفاة مهاجر مغربي في حادث عمل
قامت السلطات المحلية ببلدة فيرينسي الإيطالية، إثر وفاة مهاجر مغربي في حادثة عمل أول أمس الخميس، بإعلان حالة الحداد الرسمي طيلة أمس الجمعة والتي تم خلالها تنكيس الأعلام.

شوف تيفي:

قامت السلطات المحلية ببلدة فيرينسي الإيطالية، إثر وفاة مهاجر مغربي في حادثة عمل أول أمس الخميس، بإعلان حالة الحداد الرسمي طيلة أمس الجمعة والتي تم خلالها تنكيس الأعلام.

وفي بيان رسمي لبلدية ''رينيانو سول أرنو'' الواقعة جنوب شرق مدينة ''فيرينسي'' حيث كان يقيم الضحية المغربي رفقة أسرته منذ 11 عاما، وفقا لما أوردته وكالة ''آكي'' الايطالية، قدم عمدة البلدة ''دانييلي لورينسيني'' تعازيه الحارة لأسرة المهاجر المغربي “محمد الصالحي” البالغ 54 سنة، والذي راح ضحية حادثة عمل بورشة بناء ببلدة ''سكانديتشي''.

وأضاف المصدر أن عمدة البلدة تأسف عن الظروف المأساوية التي توفى بها أحد مواطني البلدة، والذي خلف وراءه خمسة أبناء وزوجة، واعدا بأن مصالح بلديته ستعمل على مساعدة عائلة المتوفي.

 

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شوف تيفي المغرب بلدة إيطاليا الأعلام الحداد الرسمي وفاة مهاجر حادث عمل

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