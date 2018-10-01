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بيدرو سانشس يشيد بدور المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية أمام قادة أوروبا

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 02:11 بيدرو سانشس يشيد بدور المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية أمام قادة أوروبا | بوليتيك
بيدرو سانشس يشيد بدور المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية أمام قادة أوروبا
أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشس، ، يوم أمس الجمعة، أمام القادة الأوروبيين، بالعمل الاستثنائي الذي يقوم به المغرب لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

شوف تيفي:

أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشس، ، يوم أمس الجمعة، أمام القادة الأوروبيين، بالعمل الاستثنائي الذي يقوم به المغرب لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وشدد سانشس بعد لقائه بالمجلس الأوروبي، وفق ما أوردته وكالة ''إيفي'' الإسبانية يومه السبت، على الحاجة إلى زيادة التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور مثل المغرب.

وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة الإسباني، صرح بأن '' المغرب يقوم بعمل استثنائي ويبذل جهدا كبيرا لاحتواء وإدارة تدفقات المهاجرين الذين يأتون من جنوب الصحراء''.

 

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شوف تيفي المغرب بيدرو سانشس إسبانيا مواجهة الهجرة غير الشرعية قادة أوروبا

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