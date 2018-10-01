إحباط محاولة للهجرة السرية بشاطئ كلم 25 شمال مدينة أكادير وتوقيف قارب على متنه 12 شخصا ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز ''تغازوت'' في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة من إحباط محاولة هجرة مجموعة من الشباب عبر قارب للصيد التقليدي نحو الأراضي الإسبانية وذلك بشاطئ ''كلم 25'' المتواجد شمال

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لمركز ''تغازوت'' في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة من إحباط محاولة هجرة مجموعة من الشباب عبر قارب للصيد التقليدي نحو الأراضي الإسبانية وذلك بشاطئ ''كلم 25'' المتواجد شمال مدينة أكادير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه العملية جاءت بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمركز تغازوت بإخبارية تفيد بقدوم مجموعة من الشبان البالغ عددهم 12 فردا لشاطئ ''كلم 25'' للعبور منه نحو إسبانيا عبر قارب تقليدي.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناءً على هذه الإخبارية استنفرت عناصر الدرك الملكي مختلف أجهزتها وهرعت لعين المكان، حيث تم ضبط القارب التقليدي الذي كان على وشك الإبحار، وأسفرت العملية عن توقيف 12 شخصا تختلف أعمارهم بين قاصرين وشبان في العشرينيات من عمرهم، إضافة إلى حجز القارب المستعمل في العملية.

وأحيل الجميع نحو مركز الدرك الملكي لتعميق البحث معهم حول حيثيات وملابسات الواقعة وكذا من أجل تحديد هوية الأشخاص المدبرين لهذه العملية، وهل يتعلق الأمر بشبكة تنشط في تهجير الشباب الحالم بالعبور نحو الفردوس الأوروبي.

جدير بالذكر أن سواحل شمال أكادير تشهد مؤخرا تدفق عدد من المهاجرين السريين وتعرف عمليات ومحاولات للهجرة السرية نحو إسبانيا، والتي تتصدى لها السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي تبذل مجهودات كبيرة من أجل وقف هذا النزيف.