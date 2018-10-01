السكرة وما تدير.. أربعيني يتسبب في عجز لثلاثيني مدته 120 يوما لاختفاء هاتفه النقال بسيدي المختار ﻿

تسبب شخص في الأربعينات من عمره، أمس الجمعة بجماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة بإصابات بليغة لثلاثيني، بعد كسر رجليه و إصابة رأسه بنزيف حاد في ليلة خمرية بمسكن هذا الأخير بنفس الجماعة.

شوف تيفي : زكرياء بن عيبلو

تسبب شخص في الأربعينات من عمره، أمس الجمعة بجماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة بإصابات بليغة لثلاثيني، بعد كسر رجليه و إصابة رأسه بنزيف حاد في ليلة خمرية بمسكن هذا الأخير بنفس الجماعة.

وحسب مصادر محلية، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي المختار تمكنت من اعتقال المعني بالأمر، بعد توصلها بإخبارية في الموضوع، بعدما نشب بينهما خلاف حول اختفاء هاتفه النقال، حيث تم نقل الضحية وهو في حالة صحية حرجة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش.

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية استفاذ من شهادة طبية تم تحديد مدة عجزها في 120 يوما، حيث تم نقله فيما بعد لمسكنه للاستماع إليه في الموضوع من طرف دركية سيدي المختار.

وأضافت المصادر نفسها، أنه تم اقتياد الموقوف من أجل مباشرة التحقيق معه على خلفية الحادث، حيث اعترف بالمنسوب إليه في محضر رسمي، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة.