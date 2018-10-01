ضبط متزوج رفقة فتاتين داخل منزل بأولاد برحيل متلبسين بممارسة الجنس ﻿

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمنطقة أولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت فتاتين رفقة شاب متزوج، متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل الكائنة بالمنطقة.

شوف تيفي:أولاد برحيل

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمنطقة أولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت فتاتين رفقة شاب متزوج، متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل الكائنة بالمنطقة.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فتوقيف المشتبه بهم جاء بعد أن أثارت الضوضاء وقهقهات الشابتين، الصادرة من منزل وسط أولاد برحيل مجموعة من الجيران، الذين قاموا بإخطار مصالح الدرك الملكي بتواجد شخص رفقة شابتين داخل منزل في وضعية مشبوهة.

وأضاف ذات المصدر، أنه بناء على الإخبارية التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي، انتقلت لعين المكان وبأمر من النيابة العامة داهمت المنزل المشكوك في أمره، ليتم ضبط شخص رفقة فتاتين في العشرينيات من عمرهما، وأحيل الكل على مركز الدرك لاستكمال التحقيق والبحث معهم.

هذا، وبينت التحقيقات الأولية على أن الشخص الموقوف متزوج، وكان داخل المنزل رفقة خليلتيه من أجل ممارسة الجنس، وقضاء لحظات حميمية.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الملك بنفس المحكمة، بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والفساد وإعداد وكر للدعارة.